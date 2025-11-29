Keturi vyrai 20 valandų praleido jūroje apvirtusioje valtyje ir išgyveno

Apie tai praneša „Fox 13“.
Vyrai į jūrą su katamaranu išplaukė Denniso Woodso 70-mečio proga. Kartu su juo buvo 90-ies metų Clarence’as Woodas, 42-ejų metų Crisas Hardingas vyresnysis ir 18-os metų Crisas Hardingas jaunesnysis.
Vyrai ketino pažvejoti, tačiau netrukus pakilo bangos ir valtį apsėmė. Ji pradėjo siūbuoti ir galų gale apvirto.
Žvejai papasakojo, kad pirmiausia gelbėjimo liemenes uždėjo vyriausiam ir jauniausiam šeimos nariui. Dennisas teigė, kad su savimi buvo pasiėmęs signalinę raketą ir signalinį žibintuvėlį, tačiau jie nuskendo. Todėl jūroje įstrigę vyrai negalėjo iškviesti pagalbos.
Tuo pasirūpino jų artimieji. Žvejai įtartinai ilgai negrįžo, todėl giminaičiai kreipėsi į policiją. Pareigūnai aptiko dingusiųjų automobilius ir pradėjo vyrų paiešką jūroje.
Praėjus beveik parai žvejus pastebėjo paieškų malūnsparnis. Atvykę gelbėtojai teigė, kad katamaranas beveik nuskendo. Vyrams pasisekė taip ilgai išsilaikyti vandens paviršiuje. Jie buvo labai sušalę.
Vyrai pasakojo, kad laikėsi melsdamiesi. Dennisas – pastorius, todėl jis nusprendė pasikliauti Dievu. Jis prisipažino, kad visą naktį laikė Clarence’ą, nes šis pernelyg senas, kad pasirūpintų savimi.
Žvejus apžiūrėję gydytojai sakė, kad vyrai rimtai nenukentėjo.
