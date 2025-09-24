Bankoke atsivėrus milžiniškai įgriuvai evakuojami žmonės

Naujienų agentūros AFP žurnalistai matė, kaip prie pat vietos policijos nuovados ir Vadžyros ligoninės Bankoko gyvenamajame rajone atsiradusioje maždaug 50 metrų gylio duobėje pradingo elektros laidai ir atsivėrė trūkęs vamzdis, iš kurio šniokštė vanduo.
Dešimtys policijos ir miesto pareigūnų aplink įvykio vietą suformavo gyvą atitvarą, o ant duobės krašto tuo tarpu pavojingai suposi pikapas.
Bankoko nelaimių prevencijos departamento direktorius Suriyachai Rawiwanas agentūrai AFP įvykio vietoje sakė, kad įgriuvos priežastimi greičiausiai buvo neseniai praūžęs smarkus lietus ir prakiuręs vamzdis.
„Prakiuro vandentiekio vamzdis – vanduo iš vamzdžio po keliu išplovė žemę, todėl įvyko šis incidentas“, – paaiškino jis ir pridūrė, kad apie nukentėjusiuosius nėra žinoma.
„Dėl vandens sukeltos erozijos dalis grunto nukrito į nebaigtą statyti metro stotį ir sukėlė griūtį“, – pridūrė Suriyachai Rawiwanas.
Tunelis yra dalis požeminės linijos, kurią tiesiant valstybinė greitojo masinio tranzito tarnyba pranešė tirsianti įgriuvos priežastį.
Suriyachai Rawiwano teigimu, buvo evakuota priešais įgriuvusį kelią esanti vietos policijos nuovada.
Vyresnysis policijos pareigūnas Sayamas Boonsomas taip pat paaiškino įsakęs evakuoti netoliese esančių daugiabučių gyventojus.
„Ši vieta yra stoties rajone, į aikštelę buvo įsiurbtas dirvožemis... todėl ji įgriuvo“, – agentūrai AFP įvykio vietoje sakė Bankoko gubernatorius Chadchartas Sittipuntas.
Socialiniuose tinkluose pasirodžiusiame ir naujienų agentūros AFP patikrintame vaizdo įraše matyti, kaip keli žmonės bėga iš statybų zonos Samseno kelyje, o tuo tarpu gatvėje atsiveria vandens pripildyta duobė.
Vieno iš geriausių Tailando medicinos universitetų Vadžyros ligoninė socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė, kad sustabdo ambulatorinių paslaugų teikimą, pridūrdama, kad jos „bus vėl teikiamos, kai tik bus galima tai padaryti“.
Netoliese gyvenantis 27-erių metų ligoninės darbuotojas Noppadechas Pitpengas sakė, kad trečiadienio rytą jį išgąsdino dundesys, nuo kurio jis nubudo.
„Garsas buvo toks, tarsi griūtų elektros stulpas, ir visas mano butas sudrebėjo“, – sakė jis, iš savo pastato dideliame kibire nešdamasis drabužius.
