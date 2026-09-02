Atsakydamas į naujausius JAV smūgius Iranas surengė naujų atakų

Naujausias įtampos padidėjimas yra dalis atsakomųjų veiksmų ciklo, prasidėjusio po JAV smūgių Iranui. Kovos dėl Hormuzo sąsiaurio išplito ir palietė Vašingtono sąjungininkes Persijos įlankoje, taip pat karines bazes bei komercinę laivybą.
Kaip pranešė Irano žiniasklaida, Teheranas pareiškė paleidęs balistinių raketų į dvi JAV bazes Jordanijoje.
Vašingtonas šių pranešimų dar nekomentavo, nors JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) anksčiau buvo perspėjęs apie „daug stipresnius ir didesnio masto“ smūgius, jei Iranas imsis atsakomųjų veiksmų prieš Jungtines Valstijas.
Jordanijos kariuomenė pranešė perėmusi dešimt iš Irano paleistų balistinių raketų ir nepatvirtino jokių sužeidimų ar pataikymų.
Dar trys raketos nukrito atokiose vietovėse, teigė ji.
Apie raketų ir dronų atakas taip pat pranešta Kuveite, kurio kariuomenė nurodė reaguojanti į Irano priešiškus veiksmus, o naujienų agentūros AFP žurnalistai Bahreine ankstyvą trečiadienį girdėjo kaukiančias pavojaus sirenas dėl oro atakų.
Irano kariuomenė pranešė surengusi dronų atakų prieš JAV pajėgas karinėje oro bazėje Bahreine, kuris yra pagrindinis Vašingtono sąjungininkas Persijos įlankoje.
Autonominiame Irako Kurdistano regione Irano revoliucinė gvardija trečiadienį raketomis ir dronais smogė JAV bazėms, sunaikindama techninės priežiūros centrą, sandėlius ir įrangą, pranešė valstybinė naujienų agentūra IRNA.
Ataka vestuvėse
Naujausias konflikto etapas prasidėjo, kai Vašingtonas sekmadienį smogė Irano taikiniams – tai buvo pirmieji žinomi smūgiai per kelias savaites. Po to Teherano pajėgos nusitaikė į JAV karius Jordanijoje ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose, o į du naftos tanklaivius smogė sviediniai, bet niekas už pastarąsias atakas atsakomybės neprisiėmė.
Dar daugiau JAV smūgių buvo suduota antradienį – Irano valstybinė televizija pranešė apie sprogimus šalies pietuose palei Hormuzo sąsiaurį ir vienoje Persijos įlankos saloje, taip pat apie tai, kad JAV pajėgos smogė oro uostui pietinėje Kermano provincijoje.
Irano Raudonasis Pusmėnulis pranešė, kad JAV raketos skeveldra kliudė namą, kuriame vyko vestuvių šventė Kuhestako mieste. Žuvo keturi žmonės, įskaitant vaiką, ir daugiau nei 50 buvo sužeisti.
O IRNA pranešė, kad „keturi sviediniai pataikė į teritorijas Čabaharo ir Konarako apskrityse“, bet nenurodė, ar buvo padaryta kokia nors žala.
D. Trumpas teigė, kad šie „dideli ir galingi“ smūgiai buvo suduoti „atsakant į nesėkmingą iraniečių bandymą užminuoti sąsiaurį“ ir „iraniečių paleistas aštuonias raketas, kurios visos buvo sėkmingai numuštos virš mūsų karinės bazės Jordanijoje“.
Vėliau jis socialiniame tinkle „Truth Social“ pareiškė, kad „nebando priversti Irano sėsti prie derybų stalo“, ir paklausė: „Kada Irano žmonės sukils ir pradės kovoti?“
Anksčiau Revoliucinės gvardijos atstovas Hosseinas Mohebi (Hoseinas Mohebis) socialiniame tinkle „X“ perspėjo, kad Vašingtonas „gailėsis dėl savo naujų atakų“, ir pridūrė, kad „agresorių laukia griežta bausmė“.
O Ebrahimas Zolfaghari (Ebrahimas Zolfagaris), Irano centralizuotos karinės vadovybės „Khatam-al Anbiya“ atstovas spaudai, trečiadienį perspėjo, kad „bet kuri šalis, bendradarbiaujanti su agresyvia Amerikos kariuomene, susidurs su dar griežtesniu, platesnio masto ir naikinančiu atsaku“.
JAV kariuomenė nurodė, kad antradienio smūgiai buvo suduoti po „mėginimų surengti (Revoliucinės gvardijos) atakas prieš komercinę laivybą Hormuzo sąsiauryje ir prieš regione dislokuotus JAV karius“, „X“ parašė JAV Centrinė vadovybė (CENTCOM).
Paklaustas, ar JAV kariuomenė gavo patikimų pranešimų apie civilių aukas per šias atakas, CENTCOM atstovas spaudai kapitonas Timas Hawkinsas (Timas Hokinsas) sakė, kad „JAV kariuomenė niekada nesitaiko į civilius, kitaip nei IRGC“, turėdamas omenyje Irano revoliucinę gvardiją.
Išpuoliai prieš tanklaivius
Praėjus šešiems mėnesiams nuo karo pradžios priešininkai išlieka aklavietėje: Iranas laiko uždaręs Hormuzo sąsiaurį, o JAV tęsia Irano uostų blokadą.
Vašingtonas pranešė, kad jo pajėgos sekmadienį atakavo Irano raketų paleidimo įrenginius Larako saloje, kad Teheranas negalėtų užminuoti svarbiausių sąsiaurio laivybos kelių.
Karas Artimuosiuose Rytuose prasidėjo vasario pabaigoje JAV ir Izraelio atakomis prieš Iraną, per kurias žuvo jo vyriausiasis lyderis ajatola Ali Khamenei (Ali Chamenei).
Trapia paliaubų sutartimi tarp JAV ir Irano buvo pasinaudota, kol ji žlugo po atakų prieš komercinius laivus Hormuzo sąsiauryje, per kurį prieš karą keliavo penktadalis pasaulio naftos išteklių.
Graikijos jūrų rizikos valdymo įmonė „Marisks“ antradienį pranešė, kad vėlų pirmadienio vakarą du žalios naftos tanklaiviai nukentėjo nuo „nežinomų sviedinių“.
Jungtinės Karalystės (JK) jūrų prekybos operacijų agentūra apie vieną iš šių incidentų informavo anksčiau bei pridūrė, kad apie aukas ar poveikį aplinkai nepranešama.
Nepaisant diplomatinės aklavietės, Irano prezidentas Masoudas Pezeshkianas (Masudas Pezeškianas) antradienį pažadėjo tuo pačiu atsakyti į bet kokį JAV žingsnį sugrįžti prie susitarimo, kuriuo siekiama užbaigti karą.
Jis taip pat perspėjo, kad JAV sugrįžimas prie „spaudimo ir grasinimų politikos gali sužlugdyti diplomatijos kelią“.
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