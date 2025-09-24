Aktyvistai: į Gazą plaukianti flotilė atakuota dronų, Italija siunčia pagalbą

„Global Sumud Flotilla“ paskelbė, kad naktį ją užpuolė „neidentifikuoti dronai“ ir kad buvo užfiksuoti „ryšio trukdžiai“. Grupė teigė, kad keliuose flotilės laivuose ir aplink juos buvo girdėti „mažiausiai 13 sprogimų“, o dronai ar orlaiviai ant mažiausiai 10 laivų numetė „neidentifikuotus objektus“.
Apie aukas nepranešama, tačiau laivai buvo apgadinti, fiksuojami „plataus masto komunikacijos trukdžiai“, pridūrė ji.
Aktyvistai į socialinį tinklą įkėlė trumpą vaizdo įrašą, kuriame matyti tai, kas atrodo kaip sprogimas laive arba netoli vieno iš laivų. Graikijos pakrančių apsauga apie jokius gautus nelaimės signalus nepranešė.
Izraelio kariuomenė kol kas incidento nekomentavo.
Italų gynybos ministras Guido Crosetto trečiadienį nusiuntė vieną Italijos karinio laivyno fregatą padėti į Gazos Ruožą plaukiančiai pagalbos flotilei, kurios organizatoriai paskelbė, kad kelis jos laivus vandenyse prie Graikijos atakavo dronai.
„Kad užtikrinčiau pagalbą Italijos piliečiams šioje „Flotilėje“ (...), pasikalbėjau su ministre pirmininke ir daviau leidimą tuojau pat įsikišti italų karinio jūrų laivyno universaliajai fregatai „Fasan“, plaukusiai į šiaurę nuo Kretos ir dalyvavusiai operacijoje „Safe Sea“, – sakė G. Crosetto.
„Laivas jau pakeliui į tą rajoną galimoms gelbėjimo operacijoms“, – sakoma jo pareiškime, ministerijos paskelbtame socialiniame tinkle „X“.
Plaukia į Gazos Ruožą
Flotilė, kurią sudaro dešimtys laivų iš kelių šalių, gabena simbolinį kiekį humanitarinės pagalbos, įskaitant maistą ir vaistus, Gazos Ruožo palestiniečiams.
Izraelio užsienio reikalų ministerija apkaltino organizatorius ryšiais su palestiniečių kovotojų grupuote „Hamas“ ir teigia siūliusi aktyvistams iškrauti savo pagalbos krovinius Izraelio Aškelono uoste, iš kur jie būtų pristatyti į Gazos Ruožą.
„Izraelis neleis laivams įplaukti į aktyvių kovos veiksmų zoną ir pažeisti teisėtos jūrų blokados“, – pirmadienį pareiškė ministerija.
„Izraelis ragina dalyvius nepažeisti įstatymų ir priimti Izraelio pasiūlymą dėl bet kokios jų turimos pagalbos taikaus perdavimo“, – pridūrė ji.
Flotilėje dalyvauja Italijos piliečiai, įskaitant šalies parlamento ir Europos Parlamento (EP) narius.
Italijos užsienio reikalų ministerija trečiadienį sakė, jog „pranešė Izraelio valdžiai, kad bet kokia Izraelio ginkluotosioms pajėgoms patikėta operacija turi būti vykdoma laikantis tarptautinės teisės ir visiško atsargumo principo“.
Užsienio reikalų ministras Antonio Tajani „paprašė Italijos ambasados Tel Avive surinkti informaciją ir pakartojo savo ankstesnį prašymą Izraelio vyriausybei garantuoti visišką laivuose esančio personalo apsaugą“, priduriama ministerijos pareiškime.
Atakos prieš flotilę
Nuo rugsėjo 1-osios, kai flotilė išplaukė iš Ispanijos, aktyvistai pranešė apie kelis išpuolius, kurių du įvyko tuo metu, kai dalis jos laivų buvo Tuniso vandenyse.
Šis konvojus yra laikomas didžiausiu iki šiol bandymu jūra įveikti Izraelio blokadą Gazos Ruožo atžvilgiu, kuri tęsiasi jau 18 metų – gerokai ilgiau nei dabartinis karas Gazos Ruože.
Šios palestiniečių teritorijos Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, per beveik dvejus metus trunkantį Izraelio ir islamistų kovotojų grupuotės „Hamas“ karą žuvo daugiau nei 65 tūkst. palestiniečių. Ministerija nenurodo, kiek iš jų buvo civiliai gyventojai, o kiek – kovotojai, tačiau sako, kad daugiau kaip pusę žuvusiųjų sudaro moterys ir vaikai.
Jungtinių Tautų (JT) remiama bado stebėsenos organizacija praėjusį mėnesį pareiškė, kad Izraelio blokada ir tęsiamas puolimas jau sukėlė badą Gazos mieste.
Pastarosiomis savaitėmis iš miesto pabėgo daugiau nei 300 tūkst. žmonių, Izraeliui įspėjus gyventojus skubiai persikelti į pietus, tačiau, JT agentūrų ir pagalbos grupių duomenimis, mieste liko dar apie 700 tūkst. žmonių.
Karą Gazos Ruože išprovokavo 2023 metų spalio 7 dieną „Hamas“ surengtas išpuolis Pietų Izraelyje, per kurį, oficialiais duomenimis, žuvo 1 219 izraeliečių, daugiausia civilių.
Be to, palestiniečių kovotojai paėmė 251 įkaitą, kurių 48 tebėra Gazos Ruože. Izraelis mano, kad tik 20 iš šių įkaitų dar yra gyvi.
Tai ne pirmas kartas, kai aktyvistai, bandantys pralaužti Izraelio blokadą Gazos Ruože, yra užpuolami.
Gegužę kitas laivas buvo apgadintas tarptautiniuose vandenyse prie Maltos, kai plaukė į Gazos Ruožą, o aktyvistai teigė įtariantys Izraelio dronų ataką.
Šiaurės Afrikoje sausuma keliaujanti vilkstinė taip pat bandė pasiekti sieną, tačiau Rytų Libijoje ją užblokavo su Egiptu susijusios saugumo pajėgos.
2010 metais per Izraelio komandosų reidą prieš Turkijos laivą „Mavi Marmara“, kuris buvo panašaus bandymo pralaužti jūrų blokadą dalis, žuvo 10 turkų aktyvistų.
