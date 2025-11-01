Izraelis vėl smogė Gazai, žuvo penki žmonės

Tai buvo teroristai, kėlę grėsmę kariams, penktadienį pranešė kariuomenė. Jie esą išlindo iš tunelio Rafacho mieste palestiniečių teritorijos pietinėje dalyje ir priartėjo prie karių.
Kariuomenės duomenimis, incidentas įvyko už geltonosios linijos, už kurios Izraelio pajėgos atsitraukė pagal paliaubų susitarimą.
Palestiniečių žiniasklaida pranešė, kad Gazos Ruožo pietuose Izraelio kariai nužudė vieną asmenį. Kol kas neaišku, ar tai tas pats incidentas. Nepriklausomai patikrinti abiejų pusių informacijos nėra galimybės.
Pasak Izraelio žiniasklaidos, tuneliuose Rafacho regione įsitvirtinę apie 100–200 ginkluotų „Hamas“ narių. Jie esą netiesioginėse derybose siekia laisvo pasitraukimo į teritorijas, kurių nekontroliuoja Izraelio kariuomenė. Tačiau Izraelis su tuo kol kas nesutiko.
Armijos radijas, remdamasis Izraelio kariuomene, skelbia, jog labai tikėtina, kad Rafache nukauti penki asmenys buvo dalis tuneliuose įsitvirtinusių ginkluotų asmenų.
Trečiadienį Izraelio kariuomenė po atakos prieš Izraelio karius smogė „Hamas“ taikiniams visame Gazos Ruože. Palestiniečių duomenimis, žuvo 25 žmonės. Izraelio pajėgos pranešė, kad, be kitų, nukautas „Hamas“ jūrų pajėgų vadas.
Nepaisant galiojančių paliaubų, žuvusiųjų pareikalaujantys incidentai už geltonosios linijos šiuo metu vyksta kone kasdien.
