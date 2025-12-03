Izraelis sako, kad leis Gazos gyventojams išvykti į Egiptą

„Pagal paliaubų susitarimą (...) artimiausiomis dienomis bus atidaryta Rafacho perėja, per kurią gyventojai galės išvykti iš Gazos Ruožo į Egiptą“, – sakoma Izraelio gynybos ministerijos civilinius reikalus palestiniečių teritorijose prižiūrinčios institucijos COGAT pareiškime.
COGAT pridūrė, kad perėja veiks prižiūrint Europos Sąjungos (ES) pasienio pagalbos misijai, panašiai kaip 2025 metų sausį, kai perėja buvo trumpam atidaryta per šešias savaites trukusias paliaubas.
Du Europos diplomatiniai šaltiniai naujienų agentūrai AFP sakė, kad iš pradžių, po panašaus pranešimo, buvo ruošiamasi atidaryti perėją pėstiesiems spalio 14 dieną, bet paskui atidarymas buvo atidėtas.
Rafacho perėjos atidarymas yra JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos plano šiai palestiniečių teritorijai dalis. Atidaryti šią perėją taip pat seniai ragino Jungtinių Tautų (JT) agentūros ir kiti humanitarinės pagalbos teikėjai.
Izraelio kariuomenė 2024 metų gegužę perėmė perėjos palestiniečių pusėje kontrolę, teigdama, kad perėja naudojama teroristiniais tikslais, kad, kaip įtariama, per ją gabenami ginklai.
Per sausio 19 dieną įsigaliojusias Izraelio ir „Hamas“ paliaubas perėja buvo trumpam vėl atidaryta, iš pradžių leidžiant per ją vykti žmonėms, kuriems leista išvykti iš Gazos Ruožo, o vėliau – sunkvežimiams.
Rafacho perėja yra labai svarbus įvažiavimo punktas humanitarinės pagalbos darbuotojams ir sunkvežimiams, gabenantiems pagalbą, maistą ir degalus.
Ilgą laiką perėja buvo pagrindinis išvykimo punktas tiems palestiniečiams, kuriems buvo leista išvykti iš šio siauro, nuo 2007 metų Izraelio blokuojamo sausumos ruožo.
