 Žiniasklaida: Lenkijos miestuose – protestai prieš priešiškumą ukrainiečiams

Žiniasklaida: Lenkijos miestuose – protestai prieš priešiškumą ukrainiečiams

2026-08-10 06:57
BNS inf.

Demonstrantai visoje Lenkijoje išėjo į gatves protestuoti prieš smurtą ir priešiškumą ukrainiečių atžvilgiu, žadėdami palaikyti šią bendruomenę plintant antiukrainietiškoms nuotaikoms.

<span>Žiniasklaida: Lenkijos miestuose – protestai prieš priešiškumą ukrainiečiams </span>
Žiniasklaida: Lenkijos miestuose – protestai prieš priešiškumą ukrainiečiams / P. Adamovič / BNS nuotr.

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Kaip rašo portalas „TVP World“, mitingai sekmadienį vyko 22 miestuose, įskaitant sostinę Varšuvą, šalies pietuose esančią Krokuvą ir Baltijos jūros uostamiestį Gdanską.

Akciją su šūkiu „Nebūk abejingas“ surengė Lenkijos pilietinis judėjimas „Demokratijos gynimo komitetas“ (KOD).

Organizatorių teigimu, demonstracijos buvo skirtos reaguoti į vis dažnesnius žodinius ir fizinius išpuolius prieš žmones dėl jų kilmės, kalbos ar išvaizdos.

Jomis taip pat siekta pademonstruoti solidarumą su ukrainiečiais ir kitomis smurtą bei diskriminaciją patiriančiomis mažumomis.

Šiame straipsnyje:
Lenkija
ukrmainiečiai
protestai

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