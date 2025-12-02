Žiniasklaida: ECB atsisakė suteikti garantijas dėl „reparacijų kredito“ Ukrainai

Anot leidinio, toks sprendimas grindžiamas išvada, kad Europos Komisijos pasiūlymas viršija banko įgaliojimus.
Pažymima, kad ES šalys turi suteikti valstybės garantijas, kad būtų paskirstyta „reparacijų kredito“ grąžinimo rizika. Tačiau, Europos Komisijos atstovų nuomone, tam reikalingų lėšų valstybės narės greitai surinkti negalės. Todėl, dėdamos paskutines viltis, jos kreipėsi į ECB su pasiūlymu tapti kreditoriumi Belgijos bankui „Euroclear Bank“. Tačiau Europos centrinio banko atstovai tai padaryti atsisakė.
Atlikęs vidaus analizę, Europos centrinis bankas padarė išvadą, kad Komisijos pasiūlymas prilygsta tiesioginiam vyriausybių finansavimui, nes centrinis bankas dengtų valstybių narių finansinius įsipareigojimus.
Šią praktiką, kurią ekonomistai vadina „monetariniu finansavimu“, ES sutartyse naudoti draudžiama, nes ji gali sukelti didelę infliaciją ir sumenkinti pasitikėjimą priežiūros institucija.
Leidinio duomenimis, reaguodama į ECB poziciją, Europos Komisija pradėjo rengti alternatyvius pasiūlymus, kurie užtikrintų laikiną likvidumą, padėsiantį suteikti 140 mlrd. eurų kreditą.