„Mūsų gebėjimas atlikti galutinį postūmį ir pasiekti susitarimą priklausys nuo mūsų pačių darbo ir kitos šalies politinės valios“, – per televiziją sakė užsienio reikalų viceministras Sergejus Riabkovas.
Jo teigimu, tai ypač aktualu turint omenyje kontekstą, kai Kyjivas ir jo rėmėjai, ypač Europos Sąjungoje (ES), nepritariantys susitarimui, „suintensyvino pastangas jį sužlugdyti“.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį Floridoje turi susitikti su JAV vadovu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu) deryboms ir aptarti, kaip užbaigti Rusijos invaziją, penktadienį pranešė Kyjivas.
Šis susitikimas aptarti naujus taikos pasiūlymus rengiamas D. Trumpui intensyvinant pastangas tarpininkauti dėl didžiausio konflikto Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų užbaigimo.
Pagal naujausią 20 punktų planą būtų įšaldyta fronto linija ir panaikintas reikalavimas, kad Kyjivas teisiškai atsisakytų savo siekio įstoti į NATO, trečiadienį per spaudos konferenciją sakė V. Zelenskis.
Tačiau Ukrainos lyderis taip pat užsiminė, kad šiame plane atveriamas kelias galiausiai atitraukti šalies pajėgas iš rytinės Donecko srities ir įkurti demilitarizuotą zoną; tai pozicijos, kurių Kyjivas anksčiau nenorėjo priimti.
Tai buvo aiškiausia Ukrainos vadovo užuomina apie teritorinių nuolaidų galimybę. Šis planas Kyjivui yra priimtinesnis nei pradinis Vašingtono praėjusį mėnesį pateiktas 28 punktų pasiūlymas, kuris atitiko daugelį pagrindinių Rusijos reikalavimų.