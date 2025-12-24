Zelenskis prakalbo apie Ukrainos prezidento rinkimus

V. Zelenskis žurnalistams, įskaitant naujienų agentūrą AFP, sakė, kad naujausiame dokumente, kuris buvo išsiųstas į Maskvą, teigiama: „Ukraina privalo surengti rinkimus kuo greičiau po susitarimo pasirašymo“.
„Įšaldo fronto liniją“
V. Zelenskis trečiadienį pareiškė, kad naujausia plano, skirto nutraukti Rusijos invaziją, versija, kurią Maskvai pateikė Jungtinės Valstijos, įšaldo fronto liniją ir atveria kelią deryboms dėl demilitarizuotų zonų.
„Karių dislokavimo linija šio susitarimo dieną yra de facto pripažįstama kontaktine linija“, – pristatydamas planą žurnalistams sakė V. Zelenskis.
„Susirinks darbo grupė, kuri nustatys pajėgų perdislokavimą, būtiną konfliktui užbaigti, taip pat apibrėš galimų būsimų specialiųjų ekonominių zonų parametrus“, – pridūrė jis.
V. Zelenskis taip pat pareiškė, kad naujausiame taikos Ukrainoje pasiūlymo projekte numatyta, jog Ukraina, Rusija ir Jungtinės Valstijos kartu eksploatuotų Rusijos okupuotą Zaporižios atominę elektrinę, tačiau šiai priemonei Kyjivas nepritaria.
„Zaporižios atominę elektrinę bendrai valdytų trys šalys – Ukraina, Jungtinės Valstijos ir Rusija (...) Ukrainai tai skamba labai netinkamai ir ne visai realistiškai“, – žurnalistams, įskaitant naujienų agentūrą AFP, antradienį išsakytose ir trečiadienį paskelbtose pastabose teigė V. Zelenskis.
Projekte taip pat nereikalaujama, kad Ukraina oficialiai atsisakytų narystės NATO kariniame aljanse.
„NATO narių pasirinkimas – priimti Ukrainą ar ne. Mūsų pasirinkimas jau priimtas. Mes atsisakėme siūlomų Ukrainos Konstitucijos pakeitimų, kurie būtų uždraudę Ukrainai prisijungti prie NATO“, – sakė V. Zelenskis, turėdamas omenyje ankstesnį JAV parengtą planą, pagal kurį Kyjivas būtų turėjęs teisiškai įsipareigoti neprisijungti prie bloko.
Ko plane nėra?
V. Zelenskis trečiadienį pareiškė, kad JAV ir Ukrainos komandoms per derybas dėl Vašingtono plano, kaip užbaigti Rusijos karą, nepavyko susitarti dėl ilgalaikių teritorinių klausimų, ir paragino juos aptarti lyderių lygmeniu.
„Nepasiekėme sutarimo su Amerikos puse dėl Donecko srities teritorijos ir Zaporižios atominės elektrinės“, – sakė jis.
„Esame pasirengę susitikimui su Jungtinėmis Valstijomis lyderių lygmeniu, kad aptartume opius klausimus. Tokie klausimai kaip teritorinės (pretenzijos) turi būti aptarti lyderių lygmeniu“, – pridūrė jis.
Jis nenurodė, ar tarp lyderių bus ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, nors V. Zelenskis jau seniai ragino susitikti su Kremliaus vadovu.
V. Zelenskis taip pat sakė, kad tikisi trečiadienį sulaukti Maskvos atsakymo į naujausią susitarimo projekto, skirto užbaigti karą Ukrainoje, versiją, kurią suderino Vašingtonas ir Kyjivas.
„Rusijos atsakymą gausime po to, kai su jais pasikalbės amerikiečių pusė“, – žurnalistams, įskaitant naujienų agentūrą AFP, trečiadienį paskelbtuose komentaruose teigė V. Zelenskis, apžvelgdamas savaitgalį Majamyje suderinto naujojo 20 punktų plano detales.