Zelenskis: tik Trumpas ir JAV turi galią užbaigti karą Ukrainoje

„Nuo šių metų pradžios mes Ukrainoje palaikėme kiekvieną ryžtingą [Trumpo] žingsnį ir jo lyderystę, kiekvieną tvirtą ir teisingą pasiūlymą, kuriuo siekiama užbaigti šį karą. Ir tik prezidentas Trumpas bei Jungtinės Valstijos turi pakankamai galios, kad šis karas baigtųsi“, – kalbėdamas apie D. Trumpo įtakingumą sakė V. Zelenskis.
V. Zelenskis sakė, kad yra dėkingas R. Erdoganui už surengtą susitikimą ir už tai, kad Turkija nuolat dalyvauja diplomatinėse pastangose. „Mes išsamiai aptarėme realius būdus, kaip užbaigti karą patikimu ir oriu būdu“, – platformoje „X“ rašė jis.
Mes išsamiai aptarėme realius būdus, kaip užbaigti karą patikimu ir oriu būdu.
Jis pasveikino Ankaros pasirengimą palengvinti derybas, sakydamas, kad R. Erdoganas pasiūlė Ukrainai priimtinus derybų formatus ir kad jis yra atviras „kitiems reikšmingiems formatams, kurie galėtų duoti rezultatų“.
Šie jo komentarai pasirodė po to, kai žiniasklaida pranešė, kad Vašingtonas užkulisiuose bendradarbiauja su Maskva dėl naujo taikos pasiūlymo, pagal kurį Kyjivui tektu padaryti didelių nuolaidų ir, be kita ko, galimai atsisakyti dar didesnių teritorijų.
Trečiadienį Kijeve taip pat lankėsi JAV kariuomenės delegacija. Ukrainos gynybos ministras Denysas Šmyhalas sakė, kad susitiko su JAV kariuomenės sekretoriumi Danieliu Driscollu ir informavo svečius apie naujus Ukrainos pasiekimus dronų kūrimo srityje.
Grupė, kurią, kaip praneša JAV žiniasklaida, sudaro trys generolai ir kiti karininkai, turėtų susitikti su V. Zelenskiu, šiam grįžus iš keleto dienų kelionės užsienyje.