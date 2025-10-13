Zelenskis: susitarimas dėl Gazos Ruožo suteikia vilties Ukrainai

„Kai taika pasiekiama vienoje pasaulio dalyje, tai suteikia daugiau vilties dėl taikos kituose regionuose“, – socialiniuose tinkluose pareiškė V. Zelenskis.
„Jei paliaubos ir taika buvo pasiekta Artimuosiuose Rytuose, pasaulinio masto veikėjų lyderystė ir ryžtas tikrai gali padėti ir mums Ukrainoje“, – pridūrė jis.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pirmadienį paragino Donaldą Trumpą, tarpininkavusį sudarant paliaubas Gazos Ruože, intensyvinti spaudimą Rusijai, kad nutrauktų karą Ukrainoje.
„Taip pat tikimės, kad Amerikos prezidentas pasinaudos savo įtaka (Artimuosiuose Rytuose) veikiančioms šalims ir bendradarbiaus su mumis dėl Rusijos vyriausybės“, – sakė F. Merzas Egipte, kur dalyvaus pasaulio lyderių, įskaitant D. Trumpą, susitikime.
Vokietijos kancleris anksčiau pirmadienį pasveikino 20 likusių gyvų Izraelio įkaitų paleidimą kaip „sveikimo pradžią“ ir žingsnį Artimųjų Rytų taikos link.
„Dveji baimės, skausmo ir vilties metai jau jų praeityje. Šiandien šeimos pagaliau vėl gali apkabinti savo artimuosius“, – rašė jis socialiniame tinkle „X“ po įkaitų, iš kurių keturi yra Vokietijos piliečiai, perdavimo.
„Nužudyti įkaitai taip pat turi grįžti namo, kad jų šeimos galėtų oriai atsisveikinti“, – teigė jis.