Zelenskis padėkojo Suomijos prezidentui už dar vieną karinės paramos paketą

Apie tai Ukrainos prezidentas parašė „Facebook“ tinkle, praneša „Ukrinform“.
„Mes labai išsamiai pasikeitėme nuomonėmis dėl svarbiausių klausimų, šiuo metu esančių Europos darbotvarkėje, taip pat dėl diplomatinės padėties ir visų perspektyvų – su JAV komanda, galimybių Europoje ir mūsų dvišalių santykių perspektyvų“, – sakė V. Zelenskis.
Abu lyderiai taip pat aptarė Suomijos parengtą paramos paketą. „Tai labai stiprus paketas“, – teigė Ukrainos prezidentas.
Jis atskirai padėkojo A. Stubui už paramą, bendras pastangas ir už jo „nuoseklią teisingą poziciją“.
Kaip pranešta, Suomija suteikė Ukrainai jau 34-ąjį karinės pagalbos paketą, kurio bendra vertė siekia maždaug 290 mln. eurų.
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