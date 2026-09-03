 Zelenskis: oro linijos pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusiją

Zelenskis: oro linijos pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusiją

2026-09-03 00:03
Jūras Barauskas (ELTA)

Ukraina gavo informacijos, kad keletas tarptautinių oro linijų jau pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusijos Federacijos oro uostus, savo vakariniame kreipimesi pasakė prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / EPA-ELTOS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Gauname pranešimų, kad po to, kai paskelbėme apie objektyviai Rusijos oro erdvėje egzistuojančią dronų grėsmę, pirmosios oro linijos pradėjo atšaukinėti skrydžius į Rusijos oro uostus. Tai teisingas ir visiškai logiškas atsakas į realią padėtį – į viską, kas vyksta dėl karo, kurį Putinas atsisako baigti. Turime apsaugoti žmonių gyvybes“, – pažymėjo Ukrainos vadovas.

V. Zelenskis pažymėjo, kad Ukraina oficialiai informavo tarptautines organizacijas ir partnerius apie tikrąją padėtį Rusijos oro erdvėje.

Kaip jau buvo pranešta, rugsėjo 1 d. Ukrainos prezidentas įspėjo oro linijas, kad Rusijos oro erdvė tampa pavojinga.

Rugsėjo 2 d. užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha pareiškė, kad Ukraina oficialiai informavo Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją (ICAO), jog dėl padidėjusios karinės veiklos Rusijos oro erdvė yra pavojinga civilinei aviacijai ir paragino oro linijas jos vengti.

 
Šiame straipsnyje:
Ukraina
Volodymyras Zelenskis
tarptautinės oro linijos
skrydžiai į Rusija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų