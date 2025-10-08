Zelenskis kaltina Rusiją naudojant bepiločius orlaivius siekiant destabilizuoti Europą

Antradienio vakarą savo vaizdo kreipimesi V. Zelenskis pareiškė, kad Maskva naudoja savo vadinamąjį „šešėlinį laivyną“ ne tik karui finansuoti, tanklaiviais gabendama naftą, bet ir sabotažui bei įvairioms pastangoms pakenkti stabilumui žemyne.
„Neseniai iš tanklaivių paleisti bepiločiai orlaiviai yra vienas iš tokių pavyzdžių“, – pažymėjo jis, remdamasis Ukrainos užsienio tarnybų žvalgybos duomenimis.
Oficiali informacija apie kai kuriose šalyse, įskaitant Daniją ir Vokietiją, neseniai pastebėtų bepiločių orlaivių kilmę kol kas nepatvirtinta. Rusija bet kokį vaidmenį neigia.
Rusijos nacionalinio saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas užsiminė, kad Ukrainos pajėgos esą pačios gali provokuojamai naudoti tokius bepiločius orlaivius, jog įtrauktų Europą į karą su Rusija. Ukraina taip pat gamina tolimojo nuotolio bepiločius.
„Turima informacija dalijamės su savo partneriais, ir yra labai svarbu, kad jie Rusijai atsakytų realiais veiksmais“, – nurodė V. Zelenskis ir kartu pridūrė, kad tiek viešai, tiek už uždarų durų vyks tolesni susitikimai ir derybos. Jis daugiau detalių nepateikė.
„Rusai turi žinoti, kad jokie jų destruktyvūs veiksmai, visi jų niekšiški poelgiai, neliks be pasaulio atsako“, – sakė jis.
Ukraina su Vakarų karine pagalba jau daugiau nei trejus su puse metų ginasi nuo Rusijos invazijos.