Volodymyras Zelenskis: Rusija neturėtų būti apdovanota už plataus masto invaziją į Ukrainą

„Taip pat turime užtikrinti, kad pati Rusija negautų nieko, ką ji galėtų laikyti atlygiu už šį karą“, – bendroje spaudos konferencijoje su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu (Emaniueliu Makronu) sakė V. Zelenskis.
V. Zelenskis taip pat sakė, kad Rusija neseniai suintensyvino raketų ir dronų atakas prieš jo šalį, siekdama palaužti ukrainiečių valią priešintis Maskvai.
„Matome padažnėjusius raketų ir dronų atakas. Tai rimtas spaudimas, ne tik psichologinis, bet ir fizinis spaudimas mūsų gyventojams, vien tam, kad palaužtų ukrainiečius“, – tvirtino jis.
V. Zelenskis sakė, kad tikisi aptarti svarbius klausimus su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu), įsibėgėjant diplomatinėms pastangoms užbaigti karą su Rusija.
„Mes tikimės pokalbio su Jungtinių Valstijų prezidentu dėl esminių klausimų, kurie yra gana sudėtingi“, – teigė jis.
JAV specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) antradienį Maskvoje turėtų susitikti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
Ukrainiečių lyderis pažymėjo, kad nesąžininga neįtraukti Europos sąjungininkų į Ukrainos atstatymo derybas.
„Pinigų, atstatymo klausimus, mano nuomone, (...) be Europos partnerių dalyvavimo, nėra lengva priimti. Tai sunku, nes pinigai yra Europoje, ir manau, kad tai nėra labai sąžininga“, – pabrėžė jis.