Zelenskis dėkoja ES lyderiams: bendras spaudimas gali padėti užbaigti karą

„Esu dėkingas Europos lyderiams už jų aiškią paramą mūsų nepriklausomybei, teritoriniam vientisumui, ir už būtent tokį aktyvų požiūrį į diplomatiją, kuris gali padėti užbaigti šį karą oria taika. Mes visi palaikome (JAV) prezidento (Donaldo) Trumpo ryžtą ir drauge turime formuoti pozicijas, kurios neleis Rusijai dar kartą apgauti pasaulio“, – teigė V. Zelenskis.
Jis pažymėjo, kad Rusijos kariuomenė nesiruošia baigti karo ir imasi veiksmų, kurie liudija rengimąsi naujoms puolamosioms operacijoms. Anot V. Zelenskio, tokiomis aplinkybėmis svarbu, kad nekiltų grėsmė pasaulio vienybei.
„Mes visi kartu aptariame su Ukrainos ir Europos saugumu susijusius klausimus. Bet koks sprendimas turi papildyti mūsų bendrus saugumo pajėgumus. O jei Rusija atsisakys stabdyti žudymą, ji turi būti patraukta atsakomybėn. Kol jie tęs karą ir okupaciją, mes visi kartu turime toliau daryti spaudimą – jėgos, sankcijų, diplomatijos spaudimą. Dėkoju visiems, kurie padeda. Taika per jėgą“, – nurodė V. Zelenskis.
Kiek anksčiau pranešta, kad ES lyderiai pasirašė pareiškimą dėl paramos Ukrainai, prie kurio neprisidėjo Vengrija.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Rusijos vadovas Vladimiras Putinas rugpjūčio 15 d. turėtų susitikti Aliaskoje. Pasak „NBC News“, Baltieji rūmai svarsto galimybę į Aliaską pakviesti ir V. Zelenskį.