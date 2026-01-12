„Zalando“ ir „Temu“ Lenkijoje skirtos milijoninės baudos

Anot UOKiK, abi bendrovės pažeidė vartotojų ir apsaugos taisykles, pirkėjams nerodydamos mažiausios 30 dienų kainos – toks reikalavimas nustatytas, siekiant užkirsti kelią dirbtinėms nuolaidoms, kuriomis siekiama padidinti akcijų patrauklumą.
Reaguodama į daugybę klientų skundų, priežiūros institucija nustatė, kad Vokietijos elektroninės prekybos platforma „Zalando“ ne kartą manipuliavo bazine kaina, kuriai taikomos nuolaidos, todėl jai buvo skirta 31 mln. Lenkijos zlotų (7 mln. eurų) bauda.
Kinijos bendrovei „Temu“ už panašius veiksmus buvo skirta beveik 6 mln. zlotų (1 mln. eurų) bauda. Nei vienas iš sprendimų nėra galutinis ir abi bendrovės gali jį apskųsti.
„Bendrovės privalo aiškiai informuoti vartotojus apie nuolaidas ir akcijas, – pranešime teigė UOKiK prezidentas Tomaszas Chrostny‘is. – Aukštesnes kainas pateikti kaip išpardavimą ir selektyviai arba manipuliuojančiai reklamuoti nuolaidas – tokia praktika turi liautis.“
Vartotojų apsaugos agentūra pranešė, kad šiuo metu vykdo šešis panašius procesus, kuriuose kaltinimai pareikšti bendrovėms „Media Markt“, „Sephora“, „Glovo“, „Shell Polska“, „AzaGroup“ (prekių ženklų „Renee“ ir „Born2Be“ operatoriui) ir „Jeronimo Martins Polska“, kuriai priklauso prekybos tinklas „Biedronka“.
