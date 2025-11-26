 Po diversijų geležinkelyje Lenkija svarsto saugoti kritinę infrastruktūrą dronais

Po diversijų geležinkelyje Lenkija svarsto saugoti kritinę infrastruktūrą dronais

2025-11-26 12:22
Marius Jakštas (ELTA)

Lenkija svarsto galimybę tam tikras geležinkelio atkarpas ir energetikos infrastruktūros objektus saugoti dronais, dienraščiui „Financial Times“ sakė Valstybės turto ministras Wojciechas Balczunas. 

Po diversijų geležinkelyje Lenkija svarsto saugoti kritinę infrastruktūrą dronais
Po diversijų geležinkelyje Lenkija svarsto saugoti kritinę infrastruktūrą dronais / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Naujienų portalo „TVP World“ teigimu, taip reaguojama į dvi įtariamas Rusijos diversijas į Ukrainą vedančiame geležinkelio ruože Lenkijos pietryčiuose.

Lenkijos valstybės turto ministras sakė, kad vyriausybė svarsto galimybę sukurti „specialias zonas“ aplink svarbią infrastruktūrą, kuriose valstybės patvirtintais dronais būtų stebima veiklą ant žemės ir, prireikus, užkertamas kelias priešiškų jėgų bepiločių orlaivių veiklai.

„Jei turime dronų technologiją, dabar turėtume ją naudoti kritinės infrastruktūros apsaugai“, – pažymėjo W. Balczunas, kurį cituoja „Financial Times“.

„Šis incidentas geležinkelyje turi didelę įtaką sprendimams dėl saugumo, kuriuos reikia priimti“, – pridūrė ministras.

„TVP World“ teigimu, nors per lapkričio 16 d. incidentą niekas nenukentėjo, sugadinti bėgiai privertė atlikti avarinį stabdymą ir sustiprino susirūpinimą dėl hibridinių operacijų prieš Lenkiją sustiprėjimo nuo 2022 m., kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą.

Lapkričio 19 d., Varšuva paskelbė pradedanti operaciją „Horizon“, pasitelkdama 10 tūkst. karių diversijų rizikai visoje šalyje neutralizuoti, primena „TVP World“.

Šiame straipsnyje:
Lenkija
diversijos
infrastruktūros apsauga
dronai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų