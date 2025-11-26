Po diversijų geležinkelyje Lenkija svarsto saugoti kritinę infrastruktūrą dronais

Naujienų portalo „TVP World“ teigimu, taip reaguojama į dvi įtariamas Rusijos diversijas į Ukrainą vedančiame geležinkelio ruože Lenkijos pietryčiuose.
Lenkijos valstybės turto ministras sakė, kad vyriausybė svarsto galimybę sukurti „specialias zonas“ aplink svarbią infrastruktūrą, kuriose valstybės patvirtintais dronais būtų stebima veiklą ant žemės ir, prireikus, užkertamas kelias priešiškų jėgų bepiločių orlaivių veiklai.
„Jei turime dronų technologiją, dabar turėtume ją naudoti kritinės infrastruktūros apsaugai“, – pažymėjo W. Balczunas, kurį cituoja „Financial Times“.
„Šis incidentas geležinkelyje turi didelę įtaką sprendimams dėl saugumo, kuriuos reikia priimti“, – pridūrė ministras.
„TVP World“ teigimu, nors per lapkričio 16 d. incidentą niekas nenukentėjo, sugadinti bėgiai privertė atlikti avarinį stabdymą ir sustiprino susirūpinimą dėl hibridinių operacijų prieš Lenkiją sustiprėjimo nuo 2022 m., kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą.
Lapkričio 19 d., Varšuva paskelbė pradedanti operaciją „Horizon“, pasitelkdama 10 tūkst. karių diversijų rizikai visoje šalyje neutralizuoti, primena „TVP World“.
