Lenkija ruošiasi ekstremaliam šalčiui

Lenkijos meteorologijos tarnyba TwojaPogoda.pl praneša, kad iki savaitės pabaigos nakties ir ankstyvo ryto temperatūra turėtų būti nuo -10 iki -15 °C, o pietiniuose, rytiniuose ir centriniuose šalies regionuose temperatūra gali nukristi iki -20 °C.
Reaguodama į sinoptikų įspėjimus apie laukiančius ekstremalius šalčius, sostinės krizių valdymo komanda penktadienį susitiks aptarti, kaip padėti miesto gyventojams jiems pasiruošti.
Viena iš svarstomų galimybių – grąžinti ugniakurus, naudojamus anglies deginimui lauke. Jie paskutinį kartą buvo naudojami 2014 m. sausio mėn. pagrindinėse viešojo transporto stotelėse ir didžiausius keleivių srautus turinčiose Varšuvos geležinkelio stotyse.
Dienos metu taip pat numatoma -5 iki -10 °C temperatūra, todėl Varšuva įspėjo gyventojus prieš išeinant į lauką tinkamai pasiruošti: patikrinti temperatūrą lauke, šiltai apsirengti, o būnant lauke atkreipti dėmesį, ar kam nors nereikia pagalbos.
Nors Lenkijos kalnuotose vietovėse temperatūra gali nukristi iki -30 °C, sinoptikų prognozės teikia vilties, kad žiemos atšiauriausios dienos netruks ilgai. Šiltesnio oro lenkai gali sulaukti jau antradienį, priduria „TVP World“.
