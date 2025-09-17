Vykstant įtemptoms deryboms Modi ir Trumpas apsikeitė šiltais žodžiais

Šiuo metu tęsiasi įtemptos JAV ir Indijos derybos prekybos klausimu.
„Ačiū už jūsų paramą dėl karo tarp Rusijos ir Ukrainos užbaigimo!“ – parašė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“. Savo pokalbį telefonu su N. Modi jis pavadino puikiu ir gyrė Indijos lyderį už „nuostabų darbą“.
N. Modi socialiniame tinkle „X“ padėkojo D. Trumpui už sveikinimus ir sakė, kad yra pasiryžęs pakylėti dvišalius santykius į „naujas aukštumas“ ir kad remia D. Trumpo pastangas dėl „taikaus Ukrainos konflikto išsprendimo“.
Naujojo Delio ir Vašingtono santykiai yra įtempti nuo praėjusio mėnesio, kai D. Trumpas iki 50 proc. padidino muitus daugumai Indijos eksportuojamų prekių, taip nubausdamas Indiją už tai, kad ši ir toliau perka rusišką naftą.
Baltųjų rūmų pareigūnai kaltina Indijos naftos perdirbėjus pelnymųsi ir teigė, kad Naujojo Delio sprendimas pirkti rusišką naftą padeda finansuoti Maskvos karą Ukrainoje.
Tačiau per praėjusią savaitę abiejų šalių lyderiai viešai kalbėjo taikingesniu tonu ir sakė, kad lieka įsipareigoję tęsti prekybos derybas.
Antradienį Indijos ir JAV prekybos pareigūnai surengė diskusijas Naujajame Delyje.
JAV delegacijoje buvo prekybos atstovo pavaduotojas Pietų ir Centrinei Azijai Brendanas Lynchas.
„Pripažįstant ilgalaikę Indijos ir JAV dvišalės prekybos svarbą, diskusijos buvo pozityvios ir orientuotos į ateitį, (jos) apėmė įvairius prekybos susitarimo aspektus“, – sakoma Indijos prekybos ministerijos pareiškime.
„Nuspręsta intensyvinti pastangas, kad netrukus būtų užbaigtas abiem naudingas prekybos susitarimas“, – priduriama jame.
Nors Indija buvo tarp pirmųjų šalių, pradėjusių prekybos derybas su Vašingtonu, ji dar neužsitikrino susitarimo dėl muitų naštos palengvinimo.
Daugiausiai gyventojų turinčios pasaulio valstybės eksportuotojai jau įspėja apie atšauktus užsakymus ir potencialai reikšmingą darbo vietų praradimą.
Padėtį taip pat komplikavo D. Trumpo sprendimas karo ir taikos klausimus suplakti su prekyba padidinant muitus daugumai indiškų prekių nuo 25 iki 50 procentų.
Ekspertai mano, kad nors abi šalys stengiasi judėti į priekį, prekybos susitarimui dar reikės sunkių derybų.
„Bet kokia pažanga priklauso nuo to, (ar) Vašingtonas atšauks su nafta susijusį 25 proc. muitą. Be to joks proveržis nebūtų politiškai ar ekonomiškai gyvybingas“, – antradienį sakė Ajay Srivastava iš Naujajame Delyje įsikūrusio analitinio centro „Global Trade Research Initiative“.
