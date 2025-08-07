Indijos nacionalinio saugumo patarėjas surengė derybas su Vladimiru Putinu

Šis susitikimas surengtas praėjus dienai po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pasirašė įsaką įvesti papildomą 25 proc. muitą Indijos prekėms dėl to, kad Naujasis Delis toliau perka rusišką naftą, kuri yra svarbus karą Ukrainoje tęsiančios Maskvos pajamų šaltinis.
Muitas turėtų įsigalioti po trijų savaičių ir turėtų būti pridėtas prie atskiro 25 proc. tarifo, kuris įsigaliojo ketvirtadienį.
Indija tapo svarbia Rusijos naftos pirkėja ir Maskvai labai reikalinga eksporto rinka po to, kai dėl karo Ukrainoje Rusija buvo atkirsta nuo tradicinių pirkėjų Europoje.
Kremlius paviešino filmuotą medžiagą, kurioje užfiksuota, kaip V. Putinas spaudžia ranką A. Dovalui, tačiau išsamesnės informacijos apie susitikimą nepateikė.
D. Trumpas davė Rusijai laiko iki penktadienio pasistūmėti arčiau taikos susitarimo su Ukraina, antraip sulauks naujų sankcijų.
Indijos užsienio reikalų ministerija pirmadienį pareiškė, kad JAV spaudimas nutraukti Rusijos naftos pirkimą yra „nepagrįstas ir nelogiškas“ ir kad ji gins savo interesus.
Naujasis Delis teigė, kad „pradėjo importuoti iš Rusijos, nes prasidėjus konfliktui tradicinis tiekimas buvo nukreiptas į Europą“.
„Capital Economics“ atstovas Shilanas Shahas (Šilanas Šahas) teigė, kad Indija iš principo galėtų „palyginti lengvai rasti kitus tiekėjus, o tai turėtų nedidelį ekonominį poveikį“.
Tačiau politiškai tai būtų sudėtinga užduotis.
„Vidaus politikoje negerai atrodytų, jei būtų pastebima, kad nusileidžiama Trumpo reikalavimams“, – parašė Sh. Shahas savo pastabose, pridurdamas, kad „politikos formuotojai nenorėtų sugriauti bendrai draugiškų (ir ilgalaikių) santykių su Rusija“.
