Volodymyro Zelenskio vizito metu Kanada ir Ukraina įsipareigojo sudaryti „šimto metų partnerystę“

„Kanada visada bus su jumis“, – po sutarties pasirašymo ir tiesioginių derybų su V. Zelenskiu Kalgaryje, Albertos provincijoje, sakė ministras pirmininkas Markas Carney (Markas Karnis).
Netrukus Kanada paskelbė apie šimtų milijonų dolerių paramą Ukrainos oro gynybos ir energetikos infrastruktūrai.
„Anksčiau šiandien Kanada ir Ukraina baigė derėtis dėl svarbiausių oro gynybos naikintuvų pristatymo (pagal) Jungtinių Valstijų „Jumpstart“ mechanizmą“, – sakė ministras pirmininkas M. Carney, įvertinęs sutarties vertę 350 mln. Kanados dolerių (218 mln. eurų).
Pasak M. Carney, bus suteikta papildoma 450 mln. Kanados dolerių (280 mln. eurų) vertės paskolų garantijų energetikos infrastruktūros remontui ir ligoninių aprūpinimui elektra.
Kiek anksčiau V. Zelenskis pranešė, kad Kanada suteiks Kyjivui papildomą paramą oro gynybai.
M. Carney pažymėjo, kad reaguodama į Rusijos invaziją Kanada Ukrainai jau skyrė 26 mlrd. Kanados dolerių (16,2 mlrd. eurų) paramą, ir patikino, kad pagalba bus teikiama ir toliau.
„Suteikėme paramą energetikos sistemoms ir ne tik. Suteiksime dar daugiau paramos“, – teigė premjeras.
Ukraina pabrėžia, kad reaguoti į suintensyvėjusius Rusijos balistinių raketų smūgius jai skubiai reikalinga geresnė oro gynyba.
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