Volodymyras Zelenskis tikisi, kad derybų dėl karo Ukrainoje užbaigimo procesas bus atnaujintas

Jis kalbėjo bendroje spaudos konferencijoje su Hondūro prezidentu Nasry Asfura (Nasriu Asfura), kuris atvyko vizito į Kyjivą, rašo ukrainiečių portalas „Ukrainska Pravda“.
Ukrainos prezidentas spėjo, kad, jei derybos bus atnaujintos, prie jų galėtų prisijungti europiečiai.
„Manau, derybų raundai bus atnaujinti. Tačiau kyla klausimas, kokiu formatu. Europiečiai mato savo kelią. Europiečiai pasisako už tai, kad tai būtų bendras kelias – amerikiečių ir europiečių. Ir visi taip pat remia tą kelią, kurį mes pasiūlėme paskutiniai. Tikiu dvišalėmis derybomis, bet su sąlyga, kad partneriai būtinai jose dalyvaus“, – sakė V. Zelenskis.
Prezidentas paaiškino, kad Europos atstovų dalyvavimas derybose yra svarbus Ukrainai, nes ji tikisi gauti saugumo garantijas pasibaigus karui ir tapti Europos Sąjungos nare.
V. Zelenskis taip pat pažymėjo, kad Rusijai suteikiama galimybė pasirinkti derybų formatą.
Derybų dėl karo užbaigimo procesas, kuris vyko tarpininkaujant Jungtinėms Valstijoms, faktiškai sustojo po to, kai vasario mėnesį prasidėjo JAV ir Izraelio operacija prieš Iraną.
Ukrainos prezidentas papasakojo, kad siūlė susitikti su Vladimiru Putinu derybų dėl karo nutraukimo šią savaitę Prancūzijoje vykusiame Didžiojo septyneto (G7) aukščiausiojo lygio susitikime, tačiau Rusija „nebuvo pasirengusi deryboms“.