Volodymyras Zelenskis – apie Ukrainoje gaminamas balistines raketas

Rugpjūčio 4 d. „Fire Point“ pranešė naujienų agentūrai „Reuters“, kad Ukrainos gynybos ministerija šiuo metu atlieka jos balistinės raketos FP7 sertifikavimą, o šis procesas, kaip tikimasi, bus baigtas per šį mėnesį. Be to, bendrovė nurodė, kad tikisi, jog rudens gale bus paruošta naudoti ir didesnė raketa FP9, kuri, kaip teigiama, gali pasiekti Maskvą.
Apie plataus masto jų naudojimą negaliu nieko pasakyti, nes kai kurie dalykai nuo Ukrainos nepriklauso.
„Apie plataus masto jų naudojimą negaliu nieko pasakyti, nes kai kurie dalykai nuo Ukrainos nepriklauso. Taip pat yra ir su Rusijos balistinėmis raketomis: jose yra komponentų iš kitų šalių. Tas pats pasakytina ir apie mūsų balistines raketas – tokių komponentų yra nedaug, bet kai kurie iš jų iš tiesų yra iš kitų šalių“, – sakė V. Zelenskis.
Nepaisant sankcijų, ES medžiagos ir įranga toliau naudojamos gaminant Rusijos karinę techniką.
Kartu su devyniomis Europos šalimis įgyvendinant programą „Freya“, viena bendrovės „Fire Point“ gaminamos balistinės raketos FP7 modifikacija yra perdaroma, pritaikant ją naudoti kaip priešraketinę raketą, panašią į JAV sistemą „Patriot“.
Bendrovės generalinė direktorė Iryna Terech naujienų agentūrai „Reuters“ sakė, kad bendrovė siekia iki 2027 m. vidurio sėkmingai perimti pirmąją balistinę raketą.
„Fire Point“ garsėja savo vidutinio ir ilgojo nuotolio koviniais dronais FP-1 ir FP-2, kurie laikomi itin svarbiais Ukrainai ginantis nuo rusų invazijos. Tačiau nuo praėjusių metų dėl šios bendrovės kilo keletas ginčų, įskaitant polemiką dėl didžiausio Ukrainos karo laikotarpio korupcijos skandalo, po kurio kilo klausimų dėl galimo protekcionizmo skiriant valstybės užsakymus.