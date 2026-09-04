„Volkswagen“ pranešė iki dešimtmečio pabaigos panaikinsianti 100 tūkst. darbo vietų

„Būtina sistemingai suderinti darbuotojų skaičių su ekonomine realybe“, – teigiama 10 prekių ženklų vienijančios įmonių grupės pranešime.
Įmonė taip pat pridūrė patvirtinusi planą, pagal kurį, be jau sutartų 50 tūkst., numatoma „panaikinti dar apie 50 tūkst. etatų“.
Didžiausia Europos automobilių gamintoja su sunkumais susiduria dėl JAV įvestų muitų, nestabilios elektromobilių paklausos ir, svarbiausia, aršios Kinijos gamintojų konkurencijos bei konkurencijos pačioje Kinijoje.
Ši įmonė, kuriai, be to paties pavadinimo markės, taip pat priklauso tokie prekių ženklai kaip „Audi“ ir „Porsche“, jau buvo susitarusi visame pasaulyje atleisti apie 50 tūkst. darbuotojų.
Atleidus iš viso 100 tūkst. darbuotojų arba maždaug 15 proc. šios automobilių gamintojos darbuotojų visame pasaulyje, bus įvykdytas didžiausias restruktūrizavimas, kada nors regėtas pasaulinėje automobilių pramonėje.
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