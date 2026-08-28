Vokietijos vicekancleris paragino Trumpą nutraukti „neatsakingą karą“ su Iranu

„Tai svarbiausia žinia, taip pat ir Jungtinėms Valstijoms: užbaikite šį karą“, – transliuotojui ARD pareiškė vicekanclerio pareigas taip pat einantis L. Klingbeilas.
Vokietijos ministras taip pat apkaltino D. Trumpą dėl aukštų degalų kainų.
„Dėl to kaltas Donaldas Trumpas ir šis jo pradėtas neatsakingas karas Irane. Jo padarinius jaučiame degalinėse“, – teigė L. Klingbeilas.
G20 šalių finansų ministrai pirmadienį ir antradienį susitiks Šiaurės Karolinos valstijos mieste Ašvilyje, o šalių lyderių susitikimas vėliau šiais metais vyks Majamyje.
Prieš kelionę L. Klingbeilas pakartojo raginimą naftos bendrovėms Europos lygmeniu įvesti mokestį už netikėtai išaugusį pelną, perspėdamas, kad jos pelnosi iš geopolitinės padėties.
„Jos kraunasi sau turtus – tai reikia sustabdyti“, – pareiškė ministras.
Šis klausimas įtrauktas į rugsėjo 19 d. Dubline vyksiančio Europos Sąjungos (ES) finansų ministrų susitikimo darbotvarkę.
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