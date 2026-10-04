Vokietijos kancleris atvyko į Kyjivą

„Šiandien atvykau į Kyjivą, nes ateinančiomis savaitėmis Ukrainai reikia visokeriopos mūsų paramos, – po atvykimo išplatintame pareiškime teigė F. Merzas. – Jei Rusija nebus sustabdyta, jos karo mašina anksčiau ar vėliau atsisuks prieš mus.“
Kartu su F. Merzu, kurio šalis yra viena didžiausių Ukrainos rėmėjų kare su Rusija, į kelionę leidosi ir ekonomikos ministrė Katherina Reiche (Katerina Raichė), pranešė šaltiniai.
„Šiandien prezidentui (Volodymyrui) Zelenskiui pasakysiu: „Ir toliau galite kliautis mūsų pagalba“, – sakė F. Merzas pareiškime, kuriame taip pat pabrėžiamas Vokietijos ir Ukrainos verslo bendradarbiavimas.
Jei Rusija nebus sustabdyta, jos karo mašina anksčiau ar vėliau atsisuks prieš mus.
Vokietijos kancleris apsilankė praėjus vos dienai po to, kai Rusija perspėjo užsieniečius ir diplomatus išvykti iš Ukrainos sostinės, pareiškusi, kad miestui suduos naujų masinių oro smūgių.
Rusijos užsienio reikalų ministerija pareiškime nurodė, kad „atsakomybė už bet kokias galimas neigiamas pasekmes tenka tik tiems, kurie ignoruoja šį įspėjimą“.
Maskva panašų įspėjimą buvo išplatinusi gegužę, tačiau Ukrainą remiančių šalių lyderiai nepaisė Rusijos įspėjimų ir toliau lankėsi Kyjive.
Kyjivas patiria smarkius oro smūgius, o Ukrainos pareigūnai prašo stiprinti jo oro gynybos sistemas, kad būtų galima atremti intensyvėjančias Rusijos dronų ir raketų atakas.
Pastarosiomis dienomis Rusija atakavo kelis tiltus per Dniepro upę ir energetikos infrastruktūrą, o penktadienį miesto meras Vitalijus Klyčko pareiškė, kad Kyjive susiklostė „labai dramatiška padėtis“.