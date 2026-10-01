Vokietijoje smarkiai sumažėjo degalų kainos

Degalų kainų portalo „Tankerkönig“ duomenimis, nuo 23.41 iki 0.41 val. vidutinės benzino ir dyzelino kainos visoje šalyje sumažėjo maždaug 10–11 centų už litrą. Anksti ryte, palyginti su tuo pačiu metu trečiadienį, vis dar buvo matomas panašus kainų skirtumas.
Tris mėnesius galiosiančiu energijos mokesčių sumažinimu siekiama benzino ir dyzelino kainas sumažinti 16,7 cento už litrą.
Vokietijos automobilių asociacijos ADAC duomenimis, pigesnis E10 markės benzinas daugelyje vietų kainavo mažiau nei 2 eurus už litrą, nors tarp regionų buvo didelių kainų skirtumų.
Vyriausybė šios priemonės ėmėsi reaguodama į dėl karo Irane itin smarkiai išaugusias degalų kainas.
Rugsėjį degalai Vokietijoje buvo brangesni nei bet kurį kitą iki šiol fiksuotą mėnesį, o išaugusios jų kainos taip pat prisidėjo prie infliacijos.
Kokia mokesčio sumažinimo dalis galiausiai pasieks vairuotojus, turėtų paaiškėti artimiausiomis dienomis, nes degalinės nėra tiesiogiai įpareigotos mažinti kainų.
Formaliu požiūriu priemonė taikoma tik iš saugyklų ar naftos perdirbimo gamyklų išvežamiems degalams. Degalų kainos buvo sumažėjusios jau antradienį ir trečiadienį.
Vyriausybei anksčiau šiais metais sumažinus degalų mokestį, netrukus po šios priemonės įsigaliojimo kainos taip pat smarkiai krito, nors kilo diskusijų, kokia mokesčio sumažinimo dalis galiausiai teko vartotojams.
Degalų ir energetikos sektoriaus asociacija „en2x“ teigė, kad mokesčio sumažinimas vartotojams bus perkeltas nuo vidurnakčio. Prieš priemonei įsigaliojant ADAC prognozavo atsargiau.
„Kainos mažės palaipsniui. Raginame visą mokesčio sumažinimą kuo greičiau perkelti vartotojams, tačiau nerimaujama, kad dalis jo vairuotojų nepasieks“, – sakė degalų rinkos ekspertas Christianas Labereris.
Priemonė sulaukė kritikos dėl to, kad nėra pakankamai tikslinga, mažina paskatas taupyti degalus ir gali būti ne visa apimtimi perduota vartotojams. Degalų sektoriaus atstovai pastarąjį argumentą ginčija.
Priemonės šalininkai teigia, kad geresnio būdo sumažinti vairuotojams tenkančią finansinę naštą šiuo metu nėra.
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