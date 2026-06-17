Vokietija ir Lenkija pasirašė susitarimą, kuriuo siekiama stiprinti karinį bendradarbiavimą

Susitarimą taip pat pasirašė Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas, kuris prieš tai parlamente pagerbė glaudžią partnerystę su Vokietija.
Ceremonija įvyko minint 35-ąsias 1991 m. Vokietijos ir Lenkijos kaimynystės sutarties metines. Taip kaimyninės šalys prisiima atsakomybę už savo ateitį Europoje, žurnalistams sakė B. Pistorius.
Vykdant glaudesnį bendradarbiavimą, bus sustiprintas NATO rytinis flangas.
„Nėra saugumo be Lenkijos, be Vokietijos. Nėra saugumo be mūsų vertybių, be mūsų narystės ES ir NATO“, – teigė W. Kosiniakas-Kamyszas.
B. Pistorius nurodė, kad susitarimas sukuria naujų galimybių bendradarbiauti kibernetinio saugumo ir pažangiausių technologijų srityse, pranešė naujienų agentūra PAP.
Vokietijos vyriausybė pažymėjo, kad susitarimas pabrėžia abiejų šalių įsipareigojimą teikti savitarpio pagalbą Europos Sąjungos ir NATO struktūrose.
Berlynas ir Varšuva taip pat siekia glaudžiau bendradarbiauti karinių pajėgumų ir gynybos pramonės srityse bei plėsti bendras karines pratybas.
Lenkijos gynybos ministerija ypač akcentavo karinės logistikos ir infrastruktūros, bendradarbiavimo Baltijos jūros regione ir kibernetinio saugumo sritis.
Vis dėlto susitarime nėra abipusių saugumo garantijų, kurios buvo įtrauktos į pernai pasirašytą Lenkijos ir Prancūzijos sutartį.
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