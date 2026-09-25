 Vladimiras Putinas: Rusija nesiruošia konfliktui su Europa

Vladimiras Putinas: Rusija nesiruošia konfliktui su Europa

2026-09-25 23:09
BNS inf.

Rusija nesiruošia jokiam konfliktui su Europa, penktadienį pareiškė prezidentas Vladimiras Putinas, kai kurioms Europos NATO narėms įspėjant apie galimus Rusijos išpuolius Aljanso teritorijoje.

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Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas / Scanpix nuotr.

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Kremliaus šeimininkas pridūrė, kad Rusija neturi „jokio realaus motyvo“ eskaluoti įtampą, ir sukritikavo Europos šalis, kurios teigia priešingai.

„Daugelis Europoje kalba apie tai, kad laukia Rusijos atakos, ir todėl mano, kad patys turi ruoštis karo veiksmams, karui su Rusija“, – žurnalistams Sankt Peterburge sakė V. Putinas.

„Noriu dar kartą pabrėžti: mes nesiruošiame jokiems karo veiksmams su Europa“, – pridūrė jis.

Karui Ukrainoje tęsiantis jau penktus metus, keletas Kyjivo Europos sąjungininkų yra išreiškę susirūpinimą dėl galimų slaptų Rusijos atakų jų teritorijoje.

Vokietija anksčiau šį mėnesį pareiškė, kad Rusija yra atsakinga už bandymą rugpjūtį surengti išpuolį naudojant droną su sprogmenimis rytiniame Leipcigo mieste esančiame oro uoste, o Lenkija įspėjo, kad Rusija gali paleisti dronų ir raketų į Ukrainą remiančias šalis.

V. Putinas pridūrė, kad Maskva po neseniai įvykusių Ukrainos atakų prieš Rusiją svarsto savo poziciją dėl taikos derybų su Kyjivu atnaujinimo.

„Dėl pasiūlymų atnaujinti derybas – taip, jie visi svarstomi, ir viskas yra įmanoma, tačiau po visko, ką jie padarė, mes kruopščiai apsvarstysime, kokių atsakomųjų veiksmų turime imtis“, – pareiškė V. Putinas.

Šiame straipsnyje:
Rusija
Europa
Vladimiras Putinas
karo veiksmai

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