Vladimiras Putinas pradėjo valstybinį vizitą Tadžikistane

Vizito metu numatytas V. Putino susitikimas su Vidurio Azijos šalių vadovais – tai bus tik antras toks aukščiausiojo lygio susitikimas nuo Sovietų Sąjungos žlugimo, Maskvai kovojant dėl įtakos regione su Kinija ir Europa.
Šio vizito metu V. Putinas taip pat surengs derybas su Tadžikistano prezidentu Emomaliu Rachmonu (Emomaliu Rahmonu).
Ryšiai su Tadžikistanu ir kitomis Vidurinės Azijos šalimis Rusijai tampa vis svarbesni tuo metu, kai Vakarai taiko sankcijas Maskvai dėl prieš daugiau nei trejus metus pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą.
Kazachstano, Kirgizijos, Uzbekistano, Tadžikistano ir Turkmėnistano vadovai turėtų dalyvauti ketvirtadienį vyksiančiame susitikime Tadžikistano sostinėje Dušanbėje.
Skelbiama, kad penktadienį prie jų prisijungs Armėnijos, Azerbaidžano ir Baltarusijos lyderiai platesniame Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) susitikime.
Be to, Tadžikistanas yra Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) narys. 2023 metais TBT išdavė arešto orderį V. Putinui dėl įtariamo priverstinio Ukrainos vaikų deportavimo.
Tačiau Tadžikistane V. Putinui areštas negresia dėl glaudžių politinių, ekonominių ir karinių abiejų šalių ryšių.
Trečiadienį žmogaus teisių stebėjimo organizacija „Human Rights Watch“ (HRW) paragino Tadžikistaną suimti V. Putiną ir perspėjo, kad to nepadarius bus parodytas „visiškas Rusijos pajėgų nusikaltimų Ukrainoje aukų kančių nepaisymas“.
