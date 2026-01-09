 Lietuvoje su valstybiniu vizitu lankysis Danijos karalius ir karalienė

Lietuvoje su valstybiniu vizitu lankysis Danijos karalius ir karalienė

2026-01-09 14:21
BNS inf.

Į Lietuvą sausio pabaigoje su valstybiniu vizitu atvyks Danijos karalius Frederikas X ir karalienė Mary (Meri), penktadienį pranešė Prezidentūra.

Danijos karalius ir karalienė
Danijos karalius ir karalienė / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų