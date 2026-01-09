Lietuvoje su valstybiniu vizitu lankysis Danijos karalius ir karalienė

Danijos karališkosios šeimos atstovai šalyje lankysis prezidento Gitano Nausėdos kvietimu.
Anot Prezidentūros, detali vizito programa bus paskelbta artėjant vizito datai sausio 28–29 dienomis.
Į Lietuvą sausio pabaigoje su valstybiniu vizitu atvyks Danijos karalius Frederikas X ir karalienė Mary (Meri), penktadienį pranešė Prezidentūra.
