 Vietoje nugriauto Lietuvos ir Lenkijos memorialo atidengtas paminklas rusų kariams

Vietoje nugriauto Lietuvos ir Lenkijos memorialo atidengtas paminklas rusų kariams

2026-09-10 12:27
BNS inf.

Sibiro mieste Jakutske Lietuvos ir Lenkijos tremtiniams skirtas memorialas buvo pakeistas paminklu kare Ukrainoje žuvusiems Rusijos kariams, pranešta trečiadienį.

<span>Vietoje nugriauto Lietuvos ir Lenkijos memorialo atidengtas paminklas rusų kariams</span>
Vietoje nugriauto Lietuvos ir Lenkijos memorialo atidengtas paminklas rusų kariams / Polonika.pl nuotr.

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Naujoji skulptūra vaizduoja du karius, žuvusius 2023 metų rugsėjį Rusijos kare prieš Ukrainą. Vietos institucijos apie planus statyti naują paminklą paskelbė gegužę.

2023 metų birželį nuo pirminio memorialo buvo nuimta lenta su į Sibirą ištremtų lietuvių ir lenkų pavardėmis. Po kelių mėnesių buvo išmontuotas visas paminklas.

Memorialas sovietų ir Rusijos persekiojimų aukoms iš Lietuvos ir Lenkijos buvo atidengtas 2002 metais. Jį sudarė dvi atminimo lentos. Vienoje buvo išvardyti lenkų mokslininkai, kurie, ištremti į Sachą, tyrinėjo regiono kultūrą. Kita buvo skirta XVII–XIX amžiais Rusijos vykdytų trėmimų aukoms, taip pat asmenims, persekiotiems per sovietines politines represijas.

Šiame straipsnyje:
Rusija
Jakutskas
tremtinių memorialas

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