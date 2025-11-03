Vengrų opozicijos lyderis: duomenų bazės nutekėjimą lėmė kibernetinė ataka

P. Magyaro partija TISZA pirmauja apklausose prieš 2026 metų pavasarį Vengrijoje vyksiančius rinkimus, kas bus precedento neturintis iššūkis 15 metų trunkančiam nacionalistų premjero Viktoro Orbano valdymui.
Apie duomenų nutekėjimą savaitgalį pirmiausia pranešė provyriausybinė žiniasklaida, teigdama, kad internete buvo paviešinti 200 tūkst. TISZA mobiliosios programėlės naudotojų duomenys, įskaitant jų namų adresus.
Pati partija plačiau nedetalizuodama pasmerkė masinį informacijos nutekėjimą.
Duomenų bazė buvo pasiekiama internete tik trumpą laiką.
„Remiantis turima informacija, tai ne duomenų nutekėjimas, o kenkėjiška ataka“, – socialiniame tinkle „Facebook“ įkeltame vaizdo įraše sakė P. Magyaras, teigdamas, kad asmeninius duomenis atskleidė „išsigandusi vyriausybė“.
Jis pridūrė, kad partijos IT sistemos jau kelis mėnesius yra nuolat atakuojamos.
„Mums pavyko atremti daugumą šių atakų, nepaisant to, kad mūsų saugumo ekspertai susiduria su tarptautiniais tinklais, kurie yra suinteresuoti išlaikyti Orbano vyriausybę valdžioje“, – tvirtino jis.
P. Magyaras anksčiau apkaltino Rusiją išpuolių organizavimu, siekiant išlaikyti V. Orbaną, „jų svarbiausią ES (Europos Sąjungos) sąjungininką“, valdžioje. V. Orbanas palaiko glaudžius ryšius su Kremliumi, nepaisant jo invazijos į Ukrainą.
Pasak opozicijos lyderio, duomenys buvo nutekinti siekiant įbauginti partijos rėmėjus ir sustabdyti artėjančius partijos TISZA pirminius rinkimus, kurie turėjo vykti per mobiliąją programėlę.
Vis dėlto balsavimas vyks vėliau šį mėnesį per kitą interneto svetainę.
Vyriausybė pareiškė, kad šis skandalas rodo TISZA neatsakingumą.
„Taip, kaip jie elgiasi su žmonių duomenimis, rodo, kaip vėliau jie elgsis su šalimi“, – feisbuke parašė V. Orbano administracijos vadovas Gergely Gulyasas (Gergejas Gujašas).
Internetinės atakos anksčiau buvo nukreiptos prieš V. Orbano kritikus.
2021 metais pirmieji Vengrijos istorijoje opozicijos pirminiai rinkimai buvo sustabdyti pirmąją dieną po kibernetinės atakos, kuri, pasak organizatorių, „tikriausiai buvo įvykdyta iš užsienio“.
