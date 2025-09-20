Pateikė daugiau detalių apie oro uostuose kilusį chaosą: tai labai gudri ataka

Ilgos eilės prie bagažo registracijos ir apskritai tam, kad gautumėte popierinį įlaipinimo bilietą – taip dabar atrodo didžiulis Briuselio oro uostas. Dėl kibernetinės atakos smarkiai sutriko visos šios svarbios procedūros, ir nuo tokių dalykų nukentėjo visos avialinijos, ne tik belgų.
„Kibernetinė ataka įvykdyta prieš išorinę įmonę, kuri tvarko keleivių registraciją ir įlaipinimą. Dabar tos sistemos naudoti negalime, todėl duomenis privalome įvesti rankiniu būdu. Keleiviams tai užtrunka ilgiau, dėl to susidaro eilės, lėktuvai vėluoja ir atšaukiami“, – aiškino Briuselio oro uosto atstovė spaudai Ihsane Chioua Lekhli.
Keleivių ir jų bagažo registravimą bei visos šios informacijos perdavimą iš vieno oro uosto į kitus tvarko šiam tikslui pasamdyta amerikiečių kompanija „Kolins Aerospace“, priklausanti milžiniškam Jungtinių Valstijų gynybos pramonės koncernui „ARTX“, ir iki šiol tokios paslaugos civilinės aviacijos srityje problemų nekėlė.
„Tai labai neįprasta. „Collins Aerospace“, kuri nukentėjo nuo šios kibernetinės atakos, yra viena didžiausių aviacijos ir gynybos bendrovių pasaulyje. Ten dirba daugiau nei 80 tūkstančių žmonių ir labai neramu, kad nukentėjo tokio masto ir lygio bendrovė, kuri paprastai turi tokias atsparias sistemas. Tai išties labai gudri kibernetinė ataka, nes ji vienu metu paveikė daugybę oro linijų ir oro uostų“, – teigė aviacijos ir kelionių ekspertas Paul Charles.
Dėl vėlavimų didžiuosiuose Europos oro uostuose beveik be abejonės persislinks ir į mažesnes šalis skrendančių lėktuvų atvykimo ir išvykimo laikai, todėl visos avialinijos perspėja savo klientus – prieš vykstant į oro uostą būtinai pasitikrinti skrydžio informaciją.
