Kibernetinė ataka sutrikdė didžiųjų oro uostų veiklą

„Rugsėjo 19-ąją, penktadienio vakarą, buvo įvykdyta kibernetinė ataka prieš registracijos ir įlaipinimo sistemų paslaugų teikėją, turėjusi įtakos keliems Europos oro uostams, įskaitant Briuselio oro uostą“ – teigiama šio pareiškime.
„Tai turi didelės įtakos skrydžių tvarkaraščiams ir, deja, dėl to skrydžiai vėluos ir bus atšaukti“, – nurodoma jame.
Berlyno Brandenburgo oro uosto pareigūnai pranešė, kad penktadienio vakarą buvo surengta ataka prieš keleivių aptarnavimo sistemų paslaugų teikėją, todėl oro uosto operatoriai nutraukė ryšį su sistemomis.
Užimčiausias Europoje Londono Hitrou oro uostas pranešė, kad „techninė problema“ paveikė keleivių registracijos ir įlaipinimo sistemų paslaugų teikėją.
„Collins Aerospace“, teikianti registracijos ir įlaipinimo sistemas kelioms oro linijų bendrovėms dideliame skaičiuje pasaulio oro uostų, susidūrė su technine problema, dėl kurios keleiviams gali vėluoti išvykstantys skrydžiai“, – sakoma Hitrou oro uosto pranešime.
Oro uostų paslaugų teikėja „Collins Aerospace“ savo ruožtu teigė naujienų agentūrai AFP, kad oro uostai patyrė „su kibernetiniais trikdžiais susijusių“ sutrikimų, kurie paveikė registracijos ir bagažo atidavimo sistemas.
„Sužinojome apie su kibernetiniais trikdžiais susijusius mūsų programinės įrangos MUSE sutrikimus kai kuriuose oro uostuose“, – sakė aerokosminės pramonės įmonė.
Oro uostai patarė keliautojams pasitikrinti savo skrydžių statusą ir atsiprašė už nepatogumus.
