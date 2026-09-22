 Vengrai nenori statyti Ukrainos reikmėms skirtos naftos saugyklos

Vengrai nenori statyti Ukrainos reikmėms skirtos naftos saugyklos

2026-09-22 11:13
Karolis Broga (ELTA)

Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras pavadino grėsme planus Vengrijos teritorijoje statyti Ukrainai skirtą naftos saugyklą.

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<span>Vengrai nenori statyti Ukrainos reikmėms skirtos naftos saugyklos</span>
Vengrai nenori statyti Ukrainos reikmėms skirtos naftos saugyklos / Scanpix nuotr.

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Ukrainos bendrovė „Naftogaz“ ir Vengrijos „MOL“ rugsėjį pasirašė susitarimo memorandumą dėl šio projekto, praneša Rusijos nepriklausomas naujienų portalas „Meduza“.

Rugsėjo 21 d. parlamente kalbėjęs P. Magyaras pareiškė, kad projektas nebus įgyvendinamas, kol jo partija „Tisza“ bus valdžioje. Jis sakė informavęs bendrovės „MOL“ vadovybę apie savo poziciją ir pažymėjo, kad valstybė valdo 25 proc. įmonės akcijų.

„Naftogaz“ generalinis direktorius Serhijus Fedorenka apie memorandumo su „MOL“ pasirašymą paskelbė rugsėjo 20 d., sakydamas, kad dokumentas pasirašytas per Karpatų ekonomikos forumą. Memorandume numatyta netoli Vengrijos ir Ukrainos sienos pastatyti saugyklą Ukrainos reikmėms.

„Rusijai nuolat atakuojant mūsų kuro infrastruktūrą, tiekimo maršrutų diversifikavimas ir papildomų saugojimo pajėgumų sukūrimas už smūgių zonos ribų yra visos rinkos stabilumo klausimas“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė S. Fedorenka.

Vengrijos valdžia pareiškė, kad vyriausybė nesuteikė „MOL“ leidimo derėtis dėl saugyklos statybos. Savo ruožtu „MOL“ pabrėžė, kad susitarimas yra tik preliminarus ir projekto rengimas užtruks kelerius metus.

Šiame straipsnyje:
Vengrija
ukraina
naftos saugykla

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