 Floridoje baigėsi Zelenskio susitikimas su Trumpu

Floridoje baigėsi Zelenskio susitikimas su Trumpu (Atnaujinta)

2025-12-28 23:45
Marius Jakštas (ELTA)

Palm Byčas, gruodžio 28 d. (ELTA). Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir JAV prezidento Donaldo Trumpo derybos šio rezidencijoje „Mar-a-Lago“ Floridos valstijoje baigėsi, praneša „Fox News“.

Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis
Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis / Scanpix nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Prezidentai prie pietų stalo „Mar-a-Lago“ salėje kalbėjosi daugiau nei 2,5 val. Netrukus jie kalbės su žiniasklaida.

„Zelenskio ir Trumpo susitikimas buvo labai prasmingas. Dar yra liko ką išspręsti, bet tai vienas iš svarbiausių susitikimų per visą istoriją“, – portalui „RBC-Ukraina“ sakė šaltinis iš Ukrainos prezidento komandos.

Susitikime taip pat dalyvavo D. Trumpo diplomatinis pasiuntinys Steve'as Witkoffas, JAV valstybės sekretorius Marco Rubio, gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas, Jungtinio štabo viršininkas Danas Caine'as, Baltųjų rūmų patarėjas politikos klausimais Stephenas Milleris, Baltųjų rūmų personalo vadovė Susie Wiles, D. Trumpo žentas Jaredas Kushneris ir Federalinės pirkimų tarnybos komisaras Joshas Gruenbaumas, kuris praėjusią savaitę dalyvavo derybose su Rusija.

Sekmadienio susitikime Ukrainos prezidentas siekė užsitikrinti JAV prezidento paramą 20 punktų taikos planui, kuriuo siekiama nutraukti Rusijos invaziją į Ukrainą.

Lapkričio pabaigoje D. Trumpo administracija pateikė 28 punktų taikos planą, kuris sukėlė nerimą Kyjivui ir jo sąjungininkėms Europoje, nes atkartojo kai kurias Kremliaus pozicijas.

V. Zelenskis ir jo partneriai nuo tada rengė patikslintą 20 punktų planą, be kita ko, per neseniai Berlyne ir Majamyje vykusius susitikimus su aukštais D. Trumpo administracijos pareigūnais, o JAV taip pat surengė atskiras derybas su Maskva.

Vienas iš pagrindinių ginčytinų klausimų buvo Maskvos pretenzijos į Donecko ir Luhansko teritorijas, kurių visiškos kontrolės jos kariuomenė neturi.

Šiame straipsnyje:
Rusija
JAV
kremlius
pokalbis
Donaldas Trumpas
Volodymyras Zelenskis
susitikimas
derybos
taikos susitarimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Nu
neblogai parinkti aktoriai šioms dviem rolėm. Tik jau pabodo į juos žiūrėti. Gal jau laikas pakeisti kitais. Priešingu atveju į spektaklius nebeisime.
1
0
klausimuks
Na ir kas toliau?
1
0
Visi komentarai (2)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų