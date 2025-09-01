Užsienyje yra maždaug du milijonai Ukrainos moksleivių

„Šiandien beveik 2 mln. Ukrainos moksleivių yra užsienyje, maždaug 400 tūkst. jų toliau mokosi pagal Ukrainos programas Ukrainos mokyklose“, – sakė parlamentarė.
Ji pabrėžė, kad vienas iš pagrindinių valstybės uždavinių yra garantuoti, kad užsienyje gyvenantys Ukrainos vaikai išlaikytų ryšius su savo tėvyne. Švietimo srityje tai pasiekiama, visų pirma, mokantis internetu pagal Ukrainos programas arba tęsiant ukrainietiškas studijas užsienio mokykloje.
Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis, naujus mokslo metus Ukrainoje pradėjo 3,5 mln. moksleivių, dauguma jų mokosi ne internetu.