Ukraina nusiuntė Vašingtonui naują planą dėl karo užbaigimo

Pirmasis Jungtinių Valstijų planas, pagal kurį Ukraina būtų turėjusi atiduoti ir Rusijos neužimtų teritorijų, Kyjivo ir jo sąjungininkų Europoje buvo įvertintas kaip per didelis nuolaidžiavimas griežtiems Maskvos reikalavimams, todėl buvo peržiūrėtas.
Su naujausia versija susipažinęs Ukrainos pareigūnas naujienų agentūrai AFP teigė, kad joje atsižvelgiama į ukrainiečių viziją ir siūlomi adekvatūs probleminių klausimų sprendimai.
„Neatskleidžiame detalių, kol nėra amerikiečių reakcijos“, – pridūrė pareigūnas.
Tačiau D. Trumpas, kuris spaudžia ukrainiečių prezidentą Volodymyrą Zelenskį sutikti su JAV planu, greit parodė savo nekantrumą ir dėl Kyjivo, ir dėl jo sąjungininkių Prancūzijos, Didžiosios Britanijos bei Vokietijos.
JAV lyderio komentarai pasirodė didėjant atskirčiai tarp Vašingtono ir Europos, kurią D. Trumpas dėl požiūrio į imigraciją ir Ukrainą pavadino pūvančia ir silpna. Tuo metu naujojoje JAV nacionalinio saugumo strategijoje perspėjama apie Europai iškilusią „civilizacinio ištrynimo“ riziką.
„Gan griežtais žodžiais aptarėme Ukrainą“, – reporteriams sakė D. Trumpas, paklaustas apie pokalbį telefonu su Prancūzijos, Didžiosios Britanijos ir Vokietijos lyderiais Emmanueliu Macronu, Keiru Starmeriu ir Friedrichu Merzu.
Pirmadienį Ukrainos sąjungininkai Europoje pademonstravo paramą V. Zelenskiui skeptiškai įvertindami kai kurias naujausio JAV pasiūlymo, kaip užbaigti Rusijos 2022-ųjų vasarį pradėtą karą, dalis.
D. Trumpas pridūrė, kad europiečiai nori šį savaitgalį surengti naujas derybas, bet įspėjo, kad tai gali būti, jo žodžiais, tik laiko švaistymas.
„Galvoju, kad buvo šiokių tokių ginčų apie žmones ir nusprendėme pažiūrėti, kuo viskas baigsis. Ir pasakėme, kad prieš vykdami į susitikimą norime kai ką žinoti“, – pareiškė D. Trumpas.
„Jie norėtų, kad savaitgalį vyktume į susitikimą Europoje, ir mes apsispręsime priklausomai nuo to, su kokiais (pasiūlymais) jie sugrįžta. Nenorime švaistyti laiko“, – sakė jis.
„Leisti viską išsiaiškinti kovoje“
Praėjusią savaitę Kremliuje vykusiose JAV pareigūnų ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino derybose taip pat nepavyko pasiekti proveržio.
D. Trumpo grasinimai visiškai pasitraukti iš derybų pasirodė kebliu metu V. Zelenskiui, kurio kariuomenei šiuo metu sunkiai sekasi karo draskomame rytiniame Donbaso regione, o korupcijos skandalas įtraukė kelis jo artimus bendradarbius.
Ukrainos lyderis, kurį D. Trumpas kaltino neskaičius taikos plano, antradienį teigė, kad planas buvo suskirstytas į tris dokumentus: bendrinį 20 punktų susitarimą ir du atskirus dokumentus – vieną dėl saugumo garantijų, kitą – dėl Ukrainos atsistatymo po karo.
Anksčiau trečiadienį V. Zelenskis sakė, jog internetu surengė susitikimą su JAV prezidento Donaldo Trumpo žentu Jaredu Kushneriu, JAV iždo sekretoriumi Scottu Bessentu ir turto valdymo kompanijos „BlackRock“ generaliniu direktoriumi Larry Finku, kad aptartų Ukrainos atsigavimą.
„Tai galima laikyti pirmuoju grupės, rengsiančios dokumentą dėl Ukrainos atstatymo ir ekonominio atsigavimo, susitikimu“, – socialiniuose tinkluose teigė V. Zelenskis.
„Mes taip pat atnaujinome savo svarstymus dėl bendro pobūdžio 20 punktų dokumento karui užbaigti. Būtent bendras saugumas lems ekonominį saugumą ir bus saugios verslo aplinkos pagrindas“, – pridūrė jis.
Tačiau JAV vadovas vėl užsimena, kad gali stabdyti savo tarpininkavimą sprendžiant karą, dėl kurio kaltina savo pirmtaką Joe Bideną, nors kartą sakė galįs jį užbaigti per 24 valandas po sugrįžimo į Baltuosius rūmus sausį.
„Kartais reikia leisti žmonėms išsiaiškinti viską kovoje, o kartais – ne“, – trečiadienį teigė D. Trumpas.
„Tačiau problema dėl leidimo žmonėms išsiaiškinti kovoje yra ta, kad per savaitę prarandate tūkstančius žmonių. Tai absurdiška. Visa tai yra absurdiška“, – sakė jis.