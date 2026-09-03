Tūkstančiai žmonių Ispanijoje protestavo prieš vyriausybės migracijos politiką

Trečiadienį mitingo dalyviai ir kalbėtojai apkaltino premjero Pedro Sánchezo vyriausybę nuolaidžiavimu Marokui ir nepakankama parama Seutai.
Marokas jau seniai reiškia pretenzijas į Seutą ir Melilją, kitą Ispanijos eksklavą Šiaurės Afrikoje, tačiau šiuo metu jokio ypatingo spaudimo šiuo klausimu nedaro.
Ispanijos laikraštis „El País“ pranešė, kad vėlų vakarą nacionalinės policijos pareigūnai ašarinėmis dujomis ir guminėmis kulkomis išsklaidė ekstremistų grupes, susirinkusias prie parlamento pastato Madride. Keturi demonstrantai, įskaitant du nepilnamečius, buvo sulaikyti dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir pasipriešinimo pareigūnams, sakoma pranešime. Taip pat buvo sužeisti keturi policininkai.
Ispanijos opozicijos lyderis Alberto Núñezas Feijóo iš konservatorių Liaudies partijos kalbėjo apie Maroko remiamų migrantų invaziją. Jis apkaltino P. Sánchezą ir jo vyriausybę melu pareikšdamas, kad jie tikino, jog nebuvo jokio įspėjimo apie migracijos krizę ir kad Marokas jos nepaskatino. Abu teiginiai yra netiesa, sakė jis.
Per mitingą Seutoje vilnijo Ispanijos vėliavų jūra, tūkstančiai susirinkusių žmonių reikalavo atkurti tvarką anklave ir kad ši teritorija ir toliau liktų Ispanijos. Plakatai skelbė, kad Seuta neparduodama ir nepasiduos.
Vyriausybės duomenimis, liepos 30 ir 31 dienomis į Seutą atvyko mažiausiai 72 tūkst. migrantų. Po mėnesio apie 5 tūkst. iš jų vis dar yra eksklave, stovyklauja gatvėse ir paplūdimiuose – tai tapo didele našta 83 tūkst. teritorijos gyventojų. Ten kilo protestai ir kartojosi smurtiniai išpuoliai prieš migrantus bei privačias pagalbos organizacijas.
Vadovaudamasi teise, Ispanijai negali vykdyti kolektyvinių deportacijų ir turi priimti sprendimą dėl kiekvieno prieglobsčio prašymo atskirai – šis procesas gali užtrukti savaites ar mėnesius.
Ispanijos centro kairiųjų vyriausybė atsisako perkelti migrantus į žemyninę dalį, nes Seuta nepriklauso Šengeno erdvei ir kitos Šengeno narės tuomet galėtų įvesti sienų kontrolę su Ispanija, kaip jau padarė Italija.
Pasak vyriausybės atstovo, mitinge Madride dalyvavo apie 50 tūkst. žmonių. Nacionalinis transliuotojas RTVE teigė, kad tai buvo didžiausias vieno vakaro renginys.
Liaudies partijos generalinis sekretorius Miguelis Tellado sakė, kad visoje Ispanijoje įvyko apie 2000 mitingų, ir vėl paragino vyriausybę atsistatydinti ir surengti naujus rinkimus.
Kai kuriuose miestuose, įskaitant Barseloną ir Bilbao, vyko atsakomosios demonstracijos, jų dalyviai pasisakė prieš rasizmą. „Nė vienas žmogus nėra neteisėtas“, – skelbė plakatai šiuose renginiuose.
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