Trumpo spaudos atstovė Leavitt traukiasi iš pareigų

„Mūsų nuostabi Baltųjų rūmų spaudos sekretorė ir viena iš artimiausių mano patikėtinių Karoline Leavitt mėnesio pabaigoje paliks savo pareigas, kad praleistų daugiau laiko su savo nuostabia jauna šeima, – rašė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“. – Karoline ateityje bus tarp mano svarbiausių išorės patarėjų ir įtakingas balsas Respublikonų partijoje.“ Jis pridūrė suprantantis bei gerbiantis jos sprendimą.
K. Leavitt prieš tai pareiškė negalinti skirti pakankamai laiko bei energijos Baltųjų rūmų spaudos atstovės pareigoms ir kartu būti tokia mama, „kokios nusipelnė abu mano maži vaikai“. Kartu ji išreiškė dėkingumą D. Trumpui „už jai suteiktą ypatingą privilegiją kalbėti jo vardu prie Baltųjų rūmų tribūnos“. Jai buvęs „didelis džiaugsmas reikalauti atsakomybės iš liberalios žiniasklaidos ir užtikrinti, kad Amerikos tauta sužinotų tiesą apie prezidento D. Trumpo pasiekimus“.
K. Leavitt yra jauniausia spaudos sekretorė JAV istorijoje. Gegužės mėnesį ji susilaukė dukters Vivianos – tai yra antrasis jos vaikas. Prieš pat gimdymą ji atidėjo jai priklausiusias motinystės atostogas, kad galėtų padėti krizinėje situacijoje: Vašingtone ginkluotas vyras bandė prasiveržti į tradicinę korespondentų vakarienę, kurioje dalyvavo D. Trumpas. Tyrėjai tai įvertino kaip įtariamą pasikėsinimą nužudyti prezidentą.
Po dukters gimimo K. Leavitt prieš kelias savaites grįžo į Baltuosius rūmus. Jos sprendimas pasitraukti iš spaudos sekretorės pareigų sutampa su laikotarpiu, kai D. Trumpas susiduria su krentančiais reitingais apklausose. Jo Respublikonų partijai gresia pralaimėjimas lapkritį vyksiančiuose Kongreso vidurio kadencijos rinkimuose.
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