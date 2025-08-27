Trumpas ragina pateikti kaltinimus milijardieriui Sorosui ir jo sūnui

D. Trumpas nenurodė, kas paskatino jo rytinį protrūkį, tačiau tai įvyko tuo metu, kai jo administracija siekia pradėti daug baudžiamųjų tyrimų tariamų priešų atžvilgiu.
„George‘ui Sorosui ir jo nuostabiam radikalių kairiųjų pažiūrų sūnui turėtų būti pateikti kaltinimai pagal RICO dėl jų paramos smurtiniams protestams ir dar daugiau“, – rašė prezidentas savo platformoje „Truth Social“, turėdamas omenyje kovos su organizuotu nusikalstamumu įstatymą.
Seniai sklandančios sąmokslo teorijos apie Sorosų šeimą vėl atgijo birželio mėnesį, kai Los Andžele prasidėjo gatvių protestai prieš suaktyvėjusius imigracijos reidus.
D. Trumpas pasinaudojo demonstracijomis kaip pretekstu dislokuoti Nacionalinę gvardiją ir jūrų pėstininkus demokratų valdomame mieste.
Faktų tikrintojai, įskaitant AFP, paneigė keletą nuotraukų, kurios tuo metu buvo platinamos internete ir kuriose neva matyti, kaip Sorosų šeimos remiamos ne pelno siekiančios organizacijos strategiškai išdėliojo plytas, skirtas mėtyti į policiją.
Vengrijoje gimęs 95 metų G. Sorosas jau seniai yra Europos bei JAV kraštutinių dešiniųjų siaubas, nes finansiškai remia progresyvius tikslus.
Jis buvo nepagrįstai kaltinamas migrantų krizės Europoje ir prie pietinės JAV sienos kurstymu, taip pat masinių protestų prieš policijos žiaurumą organizavimu po juodaodžio George‘o Floydo nužudymo 2020 metais.
2023 m. G. Sorosas paskelbė, kad savo filantropinės imperijos kontrolę perduos sūnui Alexanderui.
Prezidentas Joe Bidenas sausį, prieš pat D. Trumpui pradedant eiti pareigas, vyresnįjį Sorosą apdovanojo prezidento Laisvės medaliu, nurodydamas jo paramą „organizacijoms ir projektams visame pasaulyje, kurie stiprina demokratiją, žmogaus teises, švietimą ir socialinį teisingumą“.
