Trumpas paskelbė apie susitarimą su „Pfizer“, padėsiantį sumažinti tam tikrų vaistų kainas

Aukščiausio rango sveikatos apsaugos pareigūnų lydimas D. Trumpas daug informacijos apie tai, kiek ir kokių vaistų buvo įtraukta į susitarimą, neatskleidė.
Šie pranešimai pasigirdo D. Trumpui dedant pastangas sudaryti vadinamojo palankiausio režimo susitarimus su vaistų gamintojais, pagal kuriuos farmacijos bendrovės susietų JAV kainas su mažiausia vaistų kaina, kurią moka kitos turtingos šalys.
Baltieji rūmai taip pat sakė, kad pristatys interneto svetainę, pavadintą „TrumpRx“, kurioje vartotojai kai kurių vaistų galės tiesiogiai įsigyti už mažesnę kainą.
Po šio pranešimo kompanijos „Pfizer“ akcijų kaina pakilo penkiais procentais.
Kaip ir D. Trumpas, kompanijos „Pfizer“ generalinis direktorius Albertas Bourla teigė, kad šis sandoris yra didelis pasiekimas, nors bendrovės pareiškime konkretumo taip pat stigo.
Bendrovė teigė, kad „didžiąją daugumą“ „pirminės sveikatos priežiūros procedūrų ir kai kuriuos specializuotus prekių ženklus“ bus galima siūlyti nuo 50 iki 85 proc. pigiau.
D. Trumpas taip pat sakė, kad „Pfizer“ sutiko „investuoti 70 mlrd. dolerių, kad vietinės gamybos įmonės būtų perkeltos į Jungtines Valstijas“.
Demokratai jau seniai leido suprasti, kad taip pat norėtų sumažinti vaistų kainas.
Pirmadienį paskelbtame pranešime nepriklausomas senatorius Bernie‘is Sandersas teigė, kad D. Trumpo pastangos šiuo klausimu „pateko į laikraščių antraštes“, tačiau daugiau „naudos nelabai davė“.
