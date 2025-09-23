Trumpas pasirašė įsakymą, kuriuo „Antifa“ paskelbta vidaus teroristine grupuote

D. Trumpas ne kartą įspėjo apie griežtas priemones prieš kairiųjų grupes po aktyvisto Charlie Kirko nužudymo rugsėjo 10-ąją Jutos universiteto miestelyje, sukėlusio dešiniųjų, kaltinusių kairiuosius, pasipiktinimą.
„Antifa“ yra trumpinys, reiškiantis „antifašistai“, naudojamas apibūdinti įvairias kraštutinių kairiųjų grupes; nuo tada, kai D. Trumpas praėjusią savaitę pirmą kartą pasiūlė grupę pavadinti teroristine, kilo neaiškumų, kaip apibrėžti, kas tiksliai yra „Antifa“.
Pirmadienį paskelbtame D. Trumpo įsakyme „Antifa“ apibūdinta kaip „militaristinis, anarchistinis darinys, atvirai raginantis nuversti Jungtinių Valstijų vyriausybę“ ir naudojantis „smurtą ir terorizmą“ siekdamas slopinti žodžio laisvę.
„Dėl minėto politinio smurto modelio, kurio tikslas – slopinti teisėtą politinę veiklą ir trukdyti teisinei valstybei, šiuo įsakymu paskelbiu „Antifa“ „vidaus teroristine organizacija“, – teigiama įsakyme.
Tačiau, regis, atliepdamas klausimus apie tai, kaip apibrėžti „Antifa“, savo įsakyme jis apkaltino ją naudojant „sudėtingas priemones ir mechanizmus, siekiant apsaugoti savo agentų tapatybę“.
„Antifa“ naudojo tuos pačius metodus, kad paslėptų savo finansavimo šaltinius ir verbuotų naujus narius, teigiama įsakyme.
Jo įsakymas numato, kad JAV institucijos gali imtis veiksmų prieš „bet kurį asmenį, kuris teigia veikiantis „Antifa“ vardu, arba kuriam „Antifa“ ar bet kuris asmuo, teigiantis, kad veikia „Antifa“ vardu, suteikė materialinę paramą“.
Nuo pat pirmosios kadencijos Baltuosiuose rūmuose jis kaltino grupę įvairiais nusikaltimais, nuo smurto prieš policiją iki 2021-ųjų sausio 6-osios riaušių JAV Kapitolijuje, kurių tikslas buvo užkirsti kelią Joe Bideno pergalei prezidento rinkimuose.
Nors Ch. Kirkas buvo konservatorius, pastaraisiais metais Jungtinėse Valstijose, kur smarkiai išaugo poliarizacija ir lengvai prieinami šaunamieji ginklai, įvyko nemažai smurto aktų, nukreiptų prieš abiejų politinių partijų narius.
„Antifa“ aktyvistai, dažnai apsirengę juodai, protestuoja prieš rasizmą, kraštutines dešiniąsias vertybes ir tai, ką jie laiko fašizmu, ir teigia, kad smurtiniai veiksmai kartais yra pateisinami kaip savigyna.
Naujausi komentarai