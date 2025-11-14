JAV įtrauks keturias Europos grupuotes į teroristų sąrašą

„Antifa Ost“ 2018–2023 m. surengė Vokietijoje daugybę išpuolių prieš asmenis, kuriuos laiko „fašistais“ arba „dešiniųjų pažiūrų“, ir yra kaltinama surengusi virtinę išpuolių Budapešte 2023 m. vasario viduryje“, – sakoma Valstybės departamento pranešime.
Kitos trys grupuotės, kurios nuo lapkričio 20 d. bus įtrauktos į užsienio teroristinių organizacijų sąrašą, yra Italijoje įsikūrusi Neformali anarchistų federacija / Tarptautinis revoliucinis frontas bei Graikijos Ginkluotas proletarinis teisingumas ir Revoliucinės klasės savigyna.
Valstybės departamentas šias tris grupuotes pavadino anarchistinėmis. Visos keturios grupuotės bus JAV priskirtos pasaulio teroristams, sakoma pranešime.
Į JAV teroristų sąrašą yra įtrauktos tokios grupuotės kaip palestiniečių islamistų „Hamas“, „Al Qaeda“ ir Irano remiama šiitų kovotojų grupuotė „Hezbollah“. Tai reiškia, kad šių grupuočių nariams neleidžiama atvykti į JAV, potencialios investicijos yra įšaldomos, verslo santykiai baudžiami įstatymu.
D. Trumpo taikiklyje atsidūrė ir JAV „Antifa“. Rugsėjį D. Trumpas paskelbė „Antifa“ struktūras Jungtinėse Amerikos Valstijose teroristinėmis organizacijomis. Tokio sprendimo teisinis pagrindas nėra aiškus, nes ši klasifikacija Jungtinėse Valstijose iš tikrųjų taikoma tik užsienio organizacijoms.
Pasak JAV pelno nesiekiančių tyrimų institutų ir piliečių teisių organizacijų, „Antifa“ judėjimas neturi organizacinės struktūros ir aiškios hierarchijos.
Vokietijos vidaus žvalgybos agentūra priėjo prie panašios išvados dėl „Antifa“ veiklos Vokietijoje.
Kritikai perspėja, kad „Antifa“ etiketė teoriškai galėtų būti taikoma ir politiniams oponentams, kritikuojantiems D. Trumpą remiantis Konstitucijos garantuojama teise į žodžio laisvę.
Vokietijos federalinė prokuratūra liepą Diuseldorfe pateikė kaltinimus šešiems įtariamiems „Antifa-Ost“ nariams. Valdžia juos kaltina dalyvavimu išpuoliuose prieš tikrus ir tariamus dešiniųjų ekstremistus Vengrijos sostinėje Budapešte 2023 m. vasarį.
Jiems pareikšti kaltinimai dėl narystės nusikalstamoje organizacijoje, sunkaus kūno sužalojimo ir pasikėsinimo nužudyti. Septyniems kitiems nariams pateikti kaltinimai Dresdeno aukštesniajame apygardos teisme, kai kuriems iš jų taip pat dėl pasikėsinimo nužudyti.
Dar viena įtariama grupės narė teisiama Budapešte dėl kūno sužalojimo per 2023 m. vasarį vykusius protestus. Atsakovei, pagal Vokietijos teisines gaires identifikuotai kaip Maja T., gresia laisvės atėmimas iki 24 metų. Teismo procesas bus tęsiamas sausio mėnesį. Maja T. skundėsi prastomis sąlygomis kalėjime ir birželį paskelbė bado streiką – badavo apie 40 dienų.
