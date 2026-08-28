 Trumpas pasirašė įsaką, kuriuo Ontarijo ežero pavadinimas keičiamas į „Amerikos ežerą“

Trumpas pasirašė įsaką, kuriuo Ontarijo ežero pavadinimas keičiamas į „Amerikos ežerą“

2026-08-28 07:16
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

Tęsiantis ginčams dėl tarifų su Kanada, JAV prezidentas Donaldas Trumpas įsakė Ontarijo ežerą, kuris ribojasi su Jungtinėmis Valstijomis, pervadinti „Amerikos ežeru“.

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / EPA/AL DRAGO nuotr.

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Ketvirtadienį 80-metis D. Trumpas prieš kameras Ovaliniame kabinete pasirašė vykdomąjį įsaką, kuris turėjo įsigalioti nedelsiant.

JAV vyriausybė pabrėžė, kad didžioji ežero tūrio dalis, kaip ir jo giliausios vietos, yra Jungtinių Valstijų teritorijoje. Pavadinimas skirtas atspindėti faktą, kad tai yra amerikietiškas ežeras.

Pasak pranešimų, D. Trumpo vykdomajame įsake nurodoma, kad šis pavadinimas turi būti pakeistas ir oficialioje JAV geografinių vietovių bei pavadinimų duomenų bazėje.

Prieš keletą dienų D. Trumpas užsiminė apie pavadinimo keitimo galimybę ir susiejo ją su ekonominiais klausimais.

„Jungtinės Valstijos rimtai svarsto galimybę pakeisti Ontarijo ežero pavadinimą į „Amerikos ežerą“, nes nebesitikime daug prekiauti su Ontarijo provincija“, – parašė D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“.

Ontarijas yra gausiausiai gyvenama Kanados provincija, kurios ekonomika glaudžiai susijusi su JAV.

Nuo praėjusio savaitės pabaigos, kai nutrūko prekybos derybos tarp Vašingtono ir Otavos, kaimyninių šalių tarpusavio ginčas smarkiai paaštrėjo.

Ontarijo ežeras yra vienas iš vadinamųjų Didžiųjų ežerų, iš kurių trys ribojasi tiek su JAV, tiek su Kanada.

Šiame straipsnyje:
Donaldas Trumpas
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Amerikos ežeras

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