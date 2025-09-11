 Trumpas nužudytam aktyvistui skirs aukščiausią JAV civilinį apdovanojimą

Trumpas nužudytam aktyvistui skirs aukščiausią JAV civilinį apdovanojimą

2025-09-11 17:45
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ketvirtadienį paskelbė, kad po mirties skirs aukščiausią JAV civilinį apdovanojimą – Laisvės medalį – nužudytam dešiniojo sparno aktyvistui Charlie Kirkui (Čarliui Kirkui).

Donaldas Trumpas ir Charlie Kirkas
Donaldas Trumpas ir Charlie Kirkas / Scanpix nuotr.

„Man malonu pranešti, kad netrukus po mirties skirsiu Charlie Kirkui Prezidento laisvės medalį“, – per ceremoniją Pentagone, skirtoje pagerbti Rugsėjo 11-osios aukų atminimą, sakė D. Trumpas.

Ch. Kirkas, įtakingas konservatyviosios politikos atstovas, būdamas vos 31 metų, buvo nušautas trečiadienį renginyje Jutos slėnio universitete Jutos valstijoje.

JAV tyrėjai kol kas nepaskelbė galimo užpuoliko motyvo. Policija ir federaliniai agentai ketvirtadienį tęsia įtariamojo paiešką.

Šiame straipsnyje:
Donaldas Trumpas
Charlie Kirkas
JAV civilinis apdovanojimas
Laisvės medalis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų