Trumpas: nemanome, kad maro atvejis Rusijoje susijęs su biologiniu ginklu

„Nemanome. Netrukus tai išsiaiškinsime, bet nemanome“, – žurnalistams Ovaliajame kabinete sakė D. Trumpas, paklaustas, ar incidentas susijęs su biologiniu ginklu.
Po to, kai pasirodė pranešimų apie antrą įtariamą užsikrėtimo atvejį, Rusija perspėjo dėl melagingos informacijos. JAV ir Jungtinės Tautos (JT) paragino Rusiją užtikrinti didesnį informacijos apie šį įvykį skaidrumą.
D. Trumpas sakė, kad Rusija tikina kontroliuojanti padėtį, tačiau pridūrė, jog iš šalies gaunama nedaug informacijos.
„Jei jų klausytume, padėtis kontroliuojama. Bet, žinote, žmonės taip yra sakę ir anksčiau apie kitus dalykus“, – kalbėdamas apie Maskvos reakciją sakė D. Trumpas.
D. Trumpas užsiminė ir apie pradinę Kinijos reakciją į COVID-19 pandemiją.
„Na, Kinija daug nepasakojo, Rusija irgi daug nepasakoja. Tačiau jie tikina visiškai kontroliuojantys padėtį“, – teigė JAV prezidentas.
D. Trumpas pakartojo, kad šį klausimą planuoja telefonu aptarti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, tačiau neatskleidė, kada jis vyks.
„Šiandien Vladimiro Putino gimtadienis“, – pridūrė D. Trumpas.
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